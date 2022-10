Die Sims 5 weiter als gedacht: Erste Tests starten bereits diese Woche

Die Sims 4 sind vor bereits acht Jahren veröffentlicht worden und EA versorgt den Maxis-Megahit bis heute mit Erweiterungen und sonstigen Zusatzinhalten. Das Spiel ist auch weiterhin enorm populär, doch ein Nachfolger steht dennoch vor der Tür - und ist offenbar weiter als gedacht.

Die "Lebenssimulation" Die Sims wurde erstmals 2000 veröffentlicht, hauptverantwortlich dafür war seinerzeit Entwicklerlegende Will Wright. Dieser ist natürlich durch seine SimCity-Spiele bekannt geworden, Die Sims war aber der noch viel größere Erfolg. Grund dafür war und ist, dass sich das Spiel für alle Alters- und Gamer-Gruppen eignet. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Hardcore-Shooter-Spieler, der sich hin und wieder bei einer Runde Die Sims entspannt.Die Fans warten auch schon länger auf einen neuen Teil, bisher haben EA und Maxis hierzu aber kaum etwas verraten. Doch nun berichten Branchenkenner, dass Die Sims 5 wohl weiter ist als angenommen. Laut Insider Gaming soll bereits morgen eine erste Playtesting-Session starten, Einladungen dazu wurden an einige wenige Auserwählte verschickt.Dieser erste Test soll aber nur einen kleinen Teil des Spiels bieten bzw. zeigen, dieses ist aktuell als "Project Rene" bekannt. Konkret wird dieser Vorabtest den Zugang zu einer Mechanik, die als Workshop bekannt ist, bieten. Damit haben Gamer die Möglichkeit, verschiedene Objekte anzupassen und als Dekoration in einem Haus oder einer Wohnung zu verwenden.Das Design eigener Einrichtungsgegenstände und damit Individualisierung des Spielerlebnisses dürften in Die Sims 5 also eine wesentliche Rolle spielen. Der Workshop-Modus ist auch kein Solo-Vergnügen, das geplante Playtesting soll explizit in Gruppen bzw. mit mehreren Spielern ausprobiert werden.Maxis betont allerdings, dass der Workshop nur ein Aspekt dessen ist, was Projekt Rene werden soll, und längst nicht alles sei, was man für Die Sims 5 plant. Wann der neue Teil erscheint, ist derzeit nicht bekannt, es dürfte aber wohl noch einige Zeit und womöglich Jahre vergehen, bis das Spiel veröffentlicht wird.