Die Sims bekommt Trans-Update, Konservative flippen mal wieder aus

Die Sims war schon immer ein kreativer Baukasten für alle nur möglichen Lebensumstände, dazu gehören natürlich auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften und alle nur erdenklichen seltsamen und kuriosen Tätigkeiten. US-Konservative flippen nun dennoch aus - wegen Narben.

"Woke Mind Virus"

EA

Die Sims, das es seit bereits vielen Jahren in der vierten Auflage gibt, ist eine regelrechte Wundertüte an durchgeknallten Ideen: Es gibt (schwangere) Aliens, Freundschaften zu Dingen und viele überaus merkwürdige Bugs und Glitches (erinnert sich jemand an den Inzest-Bug? ). Anders gesagt: Die Sims ist oftmals bzw. fast immer ein regelrechtes Kuriositäten-Kabinett.Nun hat Electronic Arts ein Update veröffentlicht, das diverse medizinische Gerätschaften und auch körperliche Eigenschaften mit sich bringt. So kann man nun seinen Sim mit am Körper getragenen medizinischen Apparaten wie Hörhilfen und Blutzuckermessgeräten ausstatten, man kann seiner Spielfigur aber auch Trans-affirmative Chirurgie-Narben auf der Brust verpassen. Das ist eine von schier unzähligen Möglichkeiten, wie man seinen Sim ausstatten kann und dürfte auch kaum einen Fan von Die Sims empören.Erzkonservative Politiker hingegen sehen darin einen Angriff auf die Fundamente der Gesellschaft und verwenden das Update für transphobe Stimmungsmache (via PC Gamer ). So sprach etwa der konservative Kommentator Dave Rubin auf Fox News davon, dass das ein Beweis für den "Woke Mind Virus" sei."Der Woke Mind Virus hat nicht nur unsere Regierungsinstitutionen infiziert, sondern auch unsere Bildungseinrichtungen und unsere Unterhaltungsinstitutionen", sagte Rubin und sprach davon, dass Die Sims 4 nun nicht länger denselben "pädagogischen Wert" habe.Der konservative Bestseller-Autor Nick Adams meinte ähnlich: "Die Sims sind jetzt woke. Ihr wisst, was das bedeutet" und meinte, dass man das Spiel zur Seite legen und eine Bibel in die Hand nehmen sollte. Ob die Spieler das machen, ist zu bezweifeln, da das Spiel seit jeher eine große Anhängerschaft in der LGBTQ+-Community hat.