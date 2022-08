Nicht alles bleibt in der Familie: EA fixt Inzest-Bug in Die Sims 4

Mit der jüngsten Die Sims 4-Erweiterung "Highschool-Jahre" schlich sich ein gravierender Fehler in die beliebte Lebenssimulation ein. Dabei entwickelten Sims romantische und sexuelle Gefühle für Familienmitglieder. Ein neuer Patch behebt nun den mittlerweile berüchtigten Inzest-Bug.

Die Sims 4: Offizieller Trailer zum neuen Highschool-Jahre Addon

Patch überarbeitet fehlerhaftes Wünsche- und Ängste-System

EA

Seit Ende Juli können Spieler von Die Sims 4 ihre Highschool-Träume ausleben, zu denen nicht nur der Unterricht oder das klassische Teenager-Drama in der Schulcafeteria gehören, sondern auch die Pubertät samt Selbstfindung, Sorgen und Wünschen. Aus diesem Grund brachte EA das aus früheren Sims-Titeln bekannte Wunsch- und Angstsystem zurück in Spiel. Das allerdings führte zu inzestuösen Gedanken zwischen Familienmitgliedern.Zwar verhindert EA seit jeher romantische Aktivitäten zwischen Sims mit einem zu engen Verwandtschaftsverhältnis, doch vergaß man zum Launch der Highschool-Jahre-Erweiterung scheinbar deren Wünsche nach ebendiesen auszuschließen. Können Sims mit nahestehenden Personen also keine romantische Beziehung aufbauen, entwickeln sich im Spiel gewisse Ängste. Logisch, wenn es sich dabei um den Abschlussball-Flirt handelt. Kurios, wenn dieser die Schwester des Sims ist.Bisher konnten Spieler den Inzest-Bug umgehen, indem man das System für Wünsche und Ängste deaktiviert. Nun liefert EA allerdings einen passenden Patch, um die Beziehungen zu Familienmitgliedern wieder auf ein angemessenes Niveau zu heben, wie unter anderem Gamespot berichtet. Dieser soll auch verhindern, dass die Twitter-ähnliche Social Bunny-Plattform innerhalb von Die Sims 4 von erwachsenen Sims genutzt werden kann, um Teenagern unangemessen romantische Nachrichten zu senden.Die Erweiterung Highschool-Jahre wird als mittlerweile 12. Erweiterung des Hauptspiels Die Sims 4 angeboten und schlägt abseits von EA-Play-Rabatten mit 39,99 Euro zu Buche.