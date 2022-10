Ikea Dirigera erneut gelistet: Das lange Warten auf den Matter-Hub

Ikeas neuer Smart-Hub Dirigera wird in Deutschland zu einem Preis von knapp 60 Euro gelistet - schon wieder. Doch der Marktstart des Trådfri-Nachfolgers lässt weiter auf sich warten. Bis Ende November soll es nun dauern, bis der Matter-taugliche Hub ausgeliefert wird.

Was ist Matter?

Ikea

Bereits seit Ende März ist klar: Das klassische Ikea Trådfri-Gateway hat ausgedient. In Zukunft wird das Möbelhaus seinen Dirigera als Smart-Home-Hub für Lampen, Steckdosen und Co. verkaufen. Doch den Zeitplan, das Produkt im Oktober an Kunden auszuliefern, kann Ikea nicht einhalten. Auf Nachfrage von Caschys Blog gab Ikea an, dass Probleme in Hinsicht auf die App-Entwicklung den Marktstart verzögern würden.Nun peilt das Unternehmen eine voraussichtliche Auslieferung für Ende November an, kommuniziert diesen Termin allerdings nicht offiziell über den eigenen Online-Shop. Hier wird der Ikea Dirigera Smart-Hub seit einigen Tagen erneut zu einem Preis von 59,99 Euro aufgeführt (Artikel-Nr. 105.034.06). Im Gegensatz zum Trådfri-Gateway soll Dirigera neben WLAN- auch die Zigbee-, Thread- und Matter-Standards unterstützen.Matter gilt als neuer Garant im Bereich der Hausautomatisierung , da der offene Standard sämtliche Smart-Home-Geräte und Ökosysteme miteinander verbinden soll. Das neue System wurde von Zigbee, Google Apple und Amazon ins Leben gerufen, die bis dato den Markt dominieren und seit mehreren Jahren für die Veröffentlichung des einheitlichen Standards zusammenarbeiten. Als Partner sind zudem Ikea, Huawei, Signify, Tuya, Somfy und viele weitere an Bord.Neben dem Ikea Dirigera wird in den nächsten Monaten eine Vielzahl an Smart-Home-Hubs den Markt erreichen und auch ältere Bridges, Border-Router (z.B. Apple HomePod) und Co. per Firmware-Update um Matter ergänzt. Am Ende müssen sich Nutzer im Smart Home somit nur noch für eine Lieblings-App und / oder einen Sprachassistenten entscheiden, ohne über Standards, Ökosystem und Co. nachzudenken.