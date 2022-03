Die Welt wird smart: So soll sich der Smart-Home-Markt entwickeln

Smarte Hardware ist weltweit auf dem Vormarsch. Das zeigt die Grafik auf Basis des Statista Technology Market Outlook . Besonders beliebt sind dabei Smart Speaker. Der Schätzung zufolge gibt es derzeit 131 Millionen Geräte dieser Art - im Jahr 2026 werden es bereits 300 Millionen sein. Ähnliche Zuwächse gibt es bei smarten Sicherheitskameras und Haushaltsgeräten.Der Umsatz im Segment Smart-Home-Hardware wird etwa 7,77 Mrd. € im Jahr 2022 betragen. Es wird erwartet, dass der Umsatz eine jährliche Wachstumsrate von 6,43% aufweist (CAGR 2022-2027), was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 10,61 Mrd. € im Jahr 2027 führt. Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Umsatzes in China erwartet.Der Bereich Smart Home ist ein schnell wachsender Markt, der den Analysten zufolge von der B2C-Nachfrage getrieben wird. Das Zuhause ist im Zuge der COVID-Pandemie noch mehr zum zentralen Mittelpunkt des Lebens geworden. Immer mehr Menschen wollen ihr Heim digitalisieren, mit Sprachsteuerung ausstatten oder zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen; alles unter Einsatz von IoT-Technologien. Dies hat den Smart-Home-Markt vor starken Umsatzrückgängen in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs im Jahr 2020 geschützt. Daher ist der COVID-Effekt auf die Marktgröße nicht so prägend wie in anderen Märkten.