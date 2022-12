Frische Hardware: Ikea und Sonos stellen neue WiFi-Lautsprecher vor

Drei Jahre nach Beginn der Partnerschaft haben Ikea und Sonos frische Produkte für die Symfonisk-Famile vorgestellt. Neu im Programm sind ab Beginn des nächsten Jahres WiFi-Speaker, die in eine Standleuchte integriert sind. Die ist auch wieder individuell anpassbar.

Neu bei Ikea: Symfonisk-Standleuchte mit WiFi-Speaker mit Sonos-Technik

Noch ein bisschen anpassbar

Seit 2019 machen Ikea und Sonos gemeinsame Sache, wenn es darum geht, Wohnobjekte mit smarten Lautsprechern zu versehen. Jetzt haben die beiden Unternehmen angekündigt, dass man bald ein neues Produkt bieten wird, dass einen vernetzten Lautsprecher mit einer Stehlampe kombiniert. Die "Symfonisk-Standleuchte mit WiFi-Speaker", so der offizielle Produktname, startet im Januar 2023, Ikea nennt gegenüber Golem einen Preis von 220 Euro.Die beiden Unternehmen stellen sich den Einsatz dann natürlich am liebsten in Kombination mit anderen Sonos-Lautsprechern vor, hier sieht man die Standleuchten als perfekt geeignet für den Einsatz als Rear-Kanal in einem Heimkinosetup. Neben der Integration in das Sonos-System lassen sich die Lampen dann auch über Ikeas Hub für smarte Produkte, Dirigera , steuern, um etwa Szenen erstellen zu können.Konkrete Angaben zur Audio-Leistung lässt man bei der Vorstellung außen vor, im Prinzip handelt es sich bei den neuen Lautsprechern aber wohl um die bereits bekannten Symfonisk-Tischleuchten, nur eben mit längeren Beinen. Hier liegt man also aller Voraussicht nach auf dem Niveau der Sonos Play 1-Geräte.Ikea verkauft seine Symfonisk-Standleuchte standardmäßig mit einem Bambusschirm, betont aber, dass dieser durch verschiedene separat erhältliche Leuchtenschirme ausgetauscht werden kann. Die passenden Schirme mit Stoff beginnen hier ab 20 Euro, will man die Lampe mit einem Schirm aus Glas oder weiteren Rattan-Varianten schmücken, werden 40 Euro fällig.