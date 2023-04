Smart-Home-Standard Matter: Kaum gestartet, schon ein Totalflop?

Smart Home ist seit einer ganzen Weile ein Thema und ist auch bei vielen schon im Einsatz. Ein Problem dabei ist aber, dass es hier lange keinen einheitlichen Standard gab. Dieses Problem sollte Matter lösen und startete auch im vergangenen Herbst. Doch noch hakt es ordentlich.

Matter nicht tot, aber auch nicht quicklebendig

Viele Smart-Home-Anwendungen sind praktisch und so mancher hat entsprechende Hardware im Einsatz, darunter Lampen, Thermostate und Unterhaltungselektronik. Doch das Problem ist dabei, dass die meisten Lösungen nicht miteinander "können". Matter soll das lösen und tatsächlich schlossen sich fast alle relevanten Unternehmen dem Vorhaben an, darunter Amazon, Google und Apple Doch so richtig kommt Matter nicht in Fahrt. Denn Software-seitig haben die Großen des Geschäfts Updates verteilt, Matter-basierte Neugeräte sind aber nach wie vor Mangelware. Mittlerweile haben die ersten Hersteller Matter auch schon den Rücken zugekehrt, darunter Belkin. Wemo, die Smart-Home-Marke von Belkin, hat bereits vor gut einem Monat bekannt gegeben, dass man Entwicklung und Verkauf von Matter-Geräten pausiert bzw. fürs erste überdenkt.Wie dem österreichischen derStandard aufgefallen ist, ging Belkin nun einen Schritt weiter, denn man hat offenbar alle Matter- bzw. Smart-Home-Produkte von seiner Webseite entfernt. Das bedeutet nicht, dass hier das letzte Wort gesprochen ist, denn es ist denkbar, dass man das Angebot zu einem späteren aktualisiert bzw. zurückbringt.Belkin selbst hat Mitte März Matter noch seine Unterstützung ausgesprochen. Allerdings kommt Matter seit Monaten nicht so richtig aus den Startlöchern, da sich manche Hersteller mit Updates Zeit lassen und auch dazugehörige Geräte verschoben werden. Langfristig können Matter-Fans aber optimistisch sein, da natürlich die Unterstützung der Branchengrößen enormes Gewicht hat. Und dennoch: Richtigen Rückenwind hat Matter derzeit nicht.