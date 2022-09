Disney will künftig zumindest zwei Star Wars-Spiele pro Jahr

Star Wars ist neben Marvel das derzeit wichtigste Popkultur-Franchise von Disney und wohl auch insgesamt. Im Spiele-Bereich spielt das Science-Fiction-Universum hingegen eine eher untergeordnete Rolle, doch offenbar plant der Medienkonzern, das (massiv) auszuweiten.

Acht Star Wars-Spiele in Arbeit

Der Grund dafür, dass Star Wars im Gaming-Bereich keine allzu große Rolle spielt, ist der Umstand, dass viele Spiele schlichtweg nicht die Qualität hatten, die man von so einem wichtigen Unterhaltungsprodukt erwarten könnte. Mit Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars: Squadrons wendete sich das Blatt etwas, diese fanden in der Fachpresse und auch dem Publikum viel Anklang.Die Seite Inside Gaming berichtet, dass Disney diese Strähne gerne fortsetzen würde und mehr noch, am liebsten erweitern will. Unter Berufung auf nicht näher genannte Insider-Quellen heißt es, dass der Micky-Maus-Konzern künftig pro Jahr zwei Star Wars-Spiele auf den Markt werfen will, und zwar einen großen AAA-Titel und ein kleineres Spiel.Vorbild für letzteres ist vermutlich der Weltraum-Shooter Squadrons. Das von den Motive Studios entwickelte Spiel war zwar eher kurz, fand aber dennoch viele Freunde, die sich an Klassiker wie X-Wing und TIE-Fighter erinnert fühlten.Es gibt derzeit auch Hinweise, dass Disney tatsächlich einen solchen Release-Takt vorbereitet. Denn derzeit sind etwa acht Spiele in Entwicklung und das sind nur jene, die bereits bestätigt sind. Möglich wird das auch dadurch, dass Disney die Star-Wars-Lizenz weitaus frier vergibt bzw. vergeben darf. Denn früher waren die Gaming-Rechte exklusiv in der Hand von Electronic Arts und das war nicht immer von Vorteil für die Marke - man denke nur an die Lootbox-Kontroverse von Star Wars Battlefront 2.Die nächsten beiden Titel sind jedenfalls bereits bekannt: Nächstes Jahr erscheint Jedi: Survivor, die Fortsetzung von Jedi: Fallen Order, dazu kommt Star Wars: Hunters, ein Free-to-play-Multiplayer-Spiel für Mobilgeräte und Nintendo Switch.