LG OLED C2: Limitierter Star Wars-Fernseher kommt nach Deutschland

LG bringt die limitierte Star Wars-Edition des OLED C2-Fernsehers nach Deutschland und rührt dafür bereits die Werbetrommel. Der 65-Zöller wird am 6. Juni offiziell enthüllt und hält diverse Gimmicks für Anhänger der dunklen Seiten der Macht bereit - inklusive Darth Vader-Atmen.

Extras der Star Wars-Edition und mögliche Lieferzeit

Zur Premiere der neuen Disney+-Serie Obi-Wan Kenobi stellte LG einen neuen OLED-TV im Star Wars-Design in Aussicht, hielt sich mit detaillierten Informationen zum Preis und dem Marktstart jedoch bislang zurück. Nun steht fest, dass die limitierte Sonderedition nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland erscheinen wird. Der Hersteller bewirbt das bisher noch verhüllte Modell in seinen sozialen Netzwerken und zeigt zudem einen Countdown auf seiner offiziellen Webseite . Demnach wird der Fernseher am 6. Juni 2022 vorgestellt.Die Vereinigten Staaten sollen insgesamt nur 501 Geräte des neuen LG OLED Evo C2 im Star Wars-Design erhalten. Mit welcher Limitierung deutsche Kunden rechnen müssen, ist bisher nicht bekannt. Auch der Preis bleibt weiterhin ein Geheimnis. Die derzeit veranschlagten 3099 Euro (UVP) für das klassische C2-Modell in 65 Zoll ohne Darth Vader-Charme dürften jedoch wahrscheinlich nicht ausreichen. Dafür können sich Star Wars-Fans auf einige nette Extras freuen.Wie im Vorfeld berichtet wurde, soll der LG OLED Evo C2 über ein Branding des galaktischen Imperiums verfügen, das sich sowohl auf der Rückseite des Fernsehers als auch auf der Fernbedienung zeigt. Ebenso kann das ikonische Atmen von Darth Vader beim Start des WebOS-TVs erwartet werden, der mit seinem markant roten Lichtschwert auch auf der Verpackung der Sonderedition zu finden ist. Zu guter Letzt tauscht der Hersteller den virtuellen Cursor der Fernbedienung gegen ein Lichtschwert aus, mit dem man sich durch die Menüs navigieren kann.Auf Nachfrage in der Support-Abteilung von LG Deutschland gaben die Mitarbeiter zu verstehen, dass es nach der Enthüllung am 6. Juni 2022 (Montag) bis zu einem Monat dauern kann, ehe der LG OLED Evo C2 als Star Wars-Edition an erste Kunden ausgeliefert wird.