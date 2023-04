Ahsoka-Trailer: Fans flippen wegen orangen Lichtschwert-Farben aus

Für Star Wars-Fans hat der Name Ahsoka einen besonderen Klang, denn die Anakin Skywalker-Schülerin ist ein fixer Bestandteil der Serien Clone Wars und Rebels. Eine Besonderheit der Jedi-Meisterin sind auch ihre weißen Lichtschwerter - und Farben spielen weiter eine große Rolle.

Es gibt im Star-Wars-Universum sicherlich kein wichtigeres Objekt als das Lichtschwert. Rund um die Waffen der Jedi gibt es viel Mystik, dabei spielen vor allem die Farben bzw. die dazugehörigen Kristalle eine wichtige Rolle. So haben Jedi in der Regel grüne, blaue und violette Farben, die bösen Sith schwingen fast ausschließlich tiefrote Lichtschwerter.Doch es gibt auch Ausnahmen: So schwang Ahsoka Tano ursprünglich Jedi-typische grüne Lichtschwerter, nach dem Ende der Klonkriege waren es dann die weißen Varianten, die man nun auch im ersten Teaser-Trailer zur ersten Real-Serie mit Ahsoka in der Hauptrolle sehen kann. Wer dieser Tage the Mandalorian guckt, der kennt sicherlich den Darksaber mit seiner schwarzen Klinge.Nun kommt ein oranges Lichtschwert dazu und dieses sorgt für einigermaßen große Diskussionen. Denn im Ahsoka-Trailer haben Bösewicht Baylan Skoll (Ray Stevenson) und seine Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakhno) eine orange Variante. Und das Internet macht, was es am besten kann: Es flippt aus.So werden die beiden Antagonisten natürlich ganz grundsätzlich diskutiert, im Mittelpunkt der Debatten stehen aber ihre orangen Lichtschwerter. Diese haben - wie Showrunner Dave Filoni bereits gegenüber Screen Rant bestätigt hat - diese Farbe ganz bewusst bekommen. Und Fans können auch nicht aufhören, sich zu fragen, was diese Farbwahl bedeutet.Filoni: "Ich habe sie ein bisschen oranger gemacht (...) Das war ganz bewusst so. Ich habe sie nicht einfach in ein kräftiges Rot getaucht. Ich erinnere mich daran, dass Vaders Lichtschwert als Kind von den visuellen Effekten bis hin zu etwas mehr Orange schwankte." Laut dem Showrunner soll das auch andeuten, dass die Dinge womöglich anders sind als man zunächst annehmen könnte: "Nichts ist zufällig."Das führte erfahrungsgemäß zu weiteren Spekulationen, denn an sich gingen die meisten davon aus, dass es sich bei Baylan Skoll und Shin Hati um Sith oder deren Ableger handelt. Eine Rolle spielt hier auch die Art und Weise, wie Kyber-Kristalle entstehen, im Fall der Bösewichte ist das so genannte Bleeding, das die Kristalle korrumpiert. Im konkreten Fall erläutert Kotaku , dass es sich hier um gefallene Jedi handeln könnte, die die dunkle Seite der Macht anzapfen.Eine andere Theorie ist aber, dass die "World Between Worlds" eine Rolle spielt, das ist eine Art Zeitreise-Ebene in Star Wars. Das könnte bedeuten, dass es eine derartige Verbindung in die Ära der High Republic gibt, denn dort waren orange Lichtwerter nichts Ungewöhnliches. Was das mit Ashoka zu tun hat? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Wer das jetzt kindisch und unnötig findet: Pech, das ist genau das "unnötige" Zeug, über das Nerds stundenlang diskutieren können.