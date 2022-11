Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im Dezember 2022

Disney+ kündigt seine Neustarts für den Dezember und die Weihnachtszeit an. Im kommenden Monat sollen mehr als 30 Filme und Serien veröffentlicht werden, darunter Das Vermächtnis von Montezuma, Barbarian, Stirb langsam und Kevin allein zu Haus. Hier findet ihr alle Termine.

Disney+: Vorschau auf die neuen Filme und Serien zu Weihnachten

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Dezember 2022

Gregs Tagebuch 2: Gibt's Probleme? ab 2. Dezember

Pentatonix: Around the World for the Holidays ab 2. Dezember

Micky Maus: Donald, die Weihnachtsente ab 2. Dezember

Micky & Minnie: Der Weihnachtswunsch ab 2. Dezember

Wochenend-Familie: Weihnachts-Special ab 9. Dezember

Afrikas wilde Wunderwelt ab 14. Dezember

Das Vermächtnis von Montezuma ab 14. Dezember

Die Top Ten der 80er - Staffel 1 ab 21. Dezember

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 21 ab 21. Dezember

Encanto at the Hollywood Bowl (OT) ab 28. Dezember

The Cave ab 30. Dezember

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Dezember 2022

The Housewife & the Shah Shocker ab 2. Dezember

Our Only Chance ab 2. Dezember

The Come Up - Staffel 1 ab 7. Dezember

Bridget Jones' Baby ab 9. Dezember

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück ab 9. Dezember

Between the World and Us - Staffel 1 ab 14. Dezember

Das Netz - Power Play - Staffel 1 ab 14. Dezember

Mord im Auftrag Gottes ab 14. Dezember

Boston Legal - Staffel 1-5 ab 14. Dezember

Doktorspiele ab 16. Dezember

Plan B ab 16. Dezember

This Fool - Staffel 1 ab 21. Dezember

Tell me Lies - Staffel 1 ab 28. Dezember

Barbarian ab 28. Dezember

Disney+: Weitere Weihnachts-Highlights im Dezember 2022

Marvel Studios' Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special

LEGO Star Wars Holiday Special

High School Musical: Das Musical: Holiday Special

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt

Ice Age: Eine coole Bescherung

Stirb langsam-Reihe

Kevin - Allein zu Haus-Reihe

The Hip Hop Nutcracker

Während der Micky-Maus-Konzern in einer Vorschau auf das Jahr 2023 schon jetzt von neuen Staffeln für The Mandalorian, Loki und Co. schwärmt, hält es der Streaming-Dienst in der anstehenden Weihnachtszeit etwas gediegener. Im Mittelpunkt steht das Familienprogramm rund um Micky, Donald und Goofy. Außerdem werden die Holiday-Specials von Lego Star Wars, Guardians of the Galaxy, High School Musical, Ice Age und den Muppets sowie die Klassiker aus den Filmreihen Stirb langsam und Kevin allein zu Haus gezeigt.Gänzlich neu sind hingegen die spanische Miniserie Our Only Chance, die Neuauflage als Animationsabenteuer von Nachts im Museum, die Tempelritter-Fortsetzung Das Vermächtnis von Montezuma und der Horrorstreifen Barbarian. Im Star-Programm streamt Disney+ zudem fünf Staffeln von Boston Legal, die ersten Staffeln von Tell me Lies, Between the World and Us und This Fool sowie Bridget Jones' Baby. Abschließend stockt man mit diversen National Geographic-Dokus auf.