Obi-Wan Kenobi: Star Wars-Serie startet bereits in wenigen Monaten

Diese Woche ist Das Buch von Boba Fett zu Ende gegangen. Fans können sich schon auf die nächsten Star Wars-Serie freuen und auch diese lockt mit einem großen Namen, nämlich Obi-Wan: Die Rückkehr des von Ewan McGregor gespielten Jedi-Meisters startet bereits am 25. Mai.

Zehn Jahre nach Die Rache der Sith

Das Buch von Boba Fett ist seit Mittwoch Geschichte, nach insgesamt sieben Teilen kann man auch ein Resümee ziehen und feststellen, dass die Serie alles in allem eine Enttäuschung war. Zwar gab es in der zweiten Staffelhälfte zwei sehr gute Folgen, das lag aber einzig und allein daran, dass der Mandalorian darin die zentrale Rolle spielte.Der Star Wars-Kultcharakter Boba Fett selbst blieb blass und so mancher wird fürchten, dass Obi-Wan Kenobi das gleiche Schicksal ereilt. Denn auch der legendäre Jedi-Meister, in dessen Rolle - wie in der Prequel-Trilogie - Ewan McGregor zu sehen sein wird, bekommt eine eigene Serie auf Disney+: Die schlicht Obi-Wan Kenobi genannte sechsteilige Produktion startet am 25. Mai, wie Disney+ bekannt gab.Über die Handlung ist bisher nur wenig bekannt: Klar ist im Wesentlichen nur, dass die Serie rund zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith spielt, also nach der Verwandlung von Anakin Skywalker zu Darth Vader. Ort der Handlung ist Tatooine, der Heimatplanet von Luke Skywalker, Obi-Wan wird dort auch auf den Star Wars-Helden der Original-Trilogie "aufpassen".Dazu passend hat Disney+ auch ein neues Poster veröffentlicht, dieses zeigt Obi-Wan Kenobi auf einer Sanddüne. Das ist natürlich eine klare Anspielung darauf, dass es nach Tatooine geht. Das Startdatum ist sicherlich kein Zufall. Denn auch wenn so mancher den "Star Wars-Tag" 4. Mai als naheliegend gesehen hätte - am 25. Mai 2022 feiert "Krieg der Sterne", also Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung, den 45. Geburtstag. Es liegt also auf der Hand, die Serie an diesem Tag zu starten - schließlich war auch Obi-Wan im ersten Star Wars-Film erstmals zu sehen, damals natürlich noch gespielt von Sir Alec Guinness.