Prime Day für Gamer: Amazon verschenkt Mass Effect, Grid & Star Wars

Amazon nutzt den Prime Day 2022 nicht nur für den Verkauf reduzierter Elektronik, Kleidung und Co., auch Gamer sollen profitieren. Ab dem 12. Juli will man mehr als 30 Spiele kostenlos zum Download bereitstellen. Darunter Titel der Reihen Mass Effect, Grid und Star Wars.

Grid Legends (2022)

Mass Effect Legendary Edition (2021)

Need for Speed Heat (2019)

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy (2003)

Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast (2002)

Star Wars Republic Commando (2005)

10 Second Ninja X

8Doors: Arum's Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year - 10 Pack

Rain World

Road Trip - 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow's Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Wie Amazon über seinen Prime Gaming-Blog offiziell bekannt gibt, können sich Prime-Mitglieder am 12. und 13. Juli 2022 über sechs namhafte Spiele und 25 Indie-Games freuen, die der Online-Händler anlässlich des Prime Day verschenken wird. Dazu zählen nicht nur diverse Klassiker aus den Franchises von Mass Effect, Need for Speed und Star Wars, sondern auch aktuellere Titel, wie die Rennsimulation Grid Legends.Prime-Mitglieder können sich die sechs Titel ab dem 12. Juli über die Prime Gaming-Bibliothek sichern. Dazu dürften bekanntlich auch alle diejenigen Amazon-Kunden zählen, die sich im Zeitraum der Schnäppchen-Tage mit einem Prime-Testzugang ausgestattet haben. Zum Start der "frühen Prime Day Angebote" am 21. Juni 2022 steht zudem eine Vielzahl an vergleichsweise unbekannten, aber für viele eventuell interessante Indie-Games zum Download bereit. Amazon wird zum 12. Juli ab Mitternacht mit den Prime Day-Angeboten starten und somit auch die kostenlosen Prime Gaming-Spiele freischalten. Im Online-Shop werden neben Tagesangeboten stetig wechselnde Blitzangebote geführt, die entweder zeitlich oder in Hinsicht auf ihre Stückzahl begrenzt werden. Alle Technik-Angebote werden wir dahingehend herausfiltern und in unserer Amazon-Deals-Übersicht aufführen. Der Vorteil: Über unsere Preisvergleich-Widgets könnt ihr den Amazon-Preis direkt mit der Konkurrenz abgleichen.