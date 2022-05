EA zeigt ersten Ankündigungs-Teaser zu 'Star Wars Jedi: Survivor'

Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series S/X und PC

Der Publisher Electronic Arts möchte einen Nachfolger zu "Star Wars Jedi: Fallen Order" veröffentlichen und hat nun ein erstes Teaser-Video zu dem Game gezeigt. Die Handlung soll fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgänger-Titels spielen und sich erneut um den Jedi-Ritter Cal Kestis drehen. Das Spiel soll spannende Kämpfe bieten, die von einer filmischen Erzählung abgerundet werden.Wie Gerüchte in den vergangenen Wochen bereits angedeutet haben, hört der neue Titel auf den Namen "Star Wars Jedi: Survivor". Da das Spiel Raytracing-Technologien verwendet, soll das Game deutlich besser aussehen als der aktuelle Vorgänger. Die Entwickler des Studios Respawn Entertainment haben das Kampfsystem weiterentwickelt, sodass sich die Fans auf verbesserte Lichtschwert-Action freuen können. Obwohl im Teaser einige Anspielungen gemacht werden, ist noch völlig unklar, wie die Geschichte rund um den Order-66-Überlebenden Cal Kestis und seinen Droiden BD-1 weitergehen wird. Vermutlich wird auch ein neuer Gegner, der in "Fallen Order" erwähnte Großinquisitor, in Erscheinung treten.Bei dem ersten Teaser handelt es sich noch nicht um einen Gameplay-Trailer. In dem Video kommen keine Gameplay-Szenen zum Vorschein. Es ist aber davon auszugehen, dass EA und Respawn Entertainment in nächster Zeit weitere Clips zu dem Spiel teilen."Star Wars Jedi: Survivor" soll im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken und für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC erscheinen. Ein genaues Release-Datum hat EA bislang nicht genannt. Weitere Details möchte der Publisher in den nächsten Monaten mitteilen.