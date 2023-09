Star Wars: Lando Calrissian wird keine Serie - sondern ein Film

Lando Calrissian zählt zu den bekanntesten und auch beliebtesten Charakteren des Star Wars-Universums. Die ursprünglich von Billy Dee Williams gespielte Figur wurde mithilfe von Donald Glover der Prequel-Kur unterzogen und dazu sollte es eine Serie auf Disney+ geben.

Das Han-Solo-Prequel mit dem Titel Solo: A Star Wars Story ist sicherlich nicht der erfolgreichste und auch bei Fans unumstrittenste Ableger des beliebten Science-Fiction-Universums. Dennoch hat vor allem Donald Glover, Darsteller von Londo Calrissian, seine treuen Fans. Sie wollten auch neue Abenteuer sehen, denn Londo ist zumindest in der Film- und Serienwelt eine noch eher wenig beleuchtete Figur.Und es wird auch Neues sehen geben, das steht schon länger fest. Allerdings war bisher eine Serie mit dem Glücksspieler, Geschäftsmann und stäteren Rebellengeneral geplant, doch diese Pläne haben sich offenbar geändert. Denn statt einer Serie für Disney+ ist nun offenbar ein Kinofilm geplant.Das jedenfalls sagte Stephen Glover, Bruder, Autor und kreativer Partner von Donald Glover nun bei einem Auftritt im Podcast Pablo Torre Finds Out (via The Verge ). Glover sagte, dass das Ganze bisher zwar als Serie vorgesehen war, sich aber das Projekt geändert habe, und zwar eben zu einem Spielfilm. Laut Stephen Glover ist man deswegen auch sehr aufgeregt, auch wenn es Druck gibt, die "ganzen Fans zu verärgern".Details wollte Glover nicht nennen, weder zum Inhalt noch zu den Hintergründen der Entscheidung seitens Lucasfilm und Disney. Das hat mehrere Gründe, u. a. die in solchen Fällen übliche Geheimhaltung. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass in Hollywood aktuell Schauspieler sowie Autoren streiken und somit allenfalls inoffiziell gearbeitet wird.Der Streik hat aber auch eine große Unsicherheit zur Folge, denn Stephen Glover sagte, dass jeder Telefonanruf eine schlechte Nachricht sein kann - von "der Film liegt im Moment auf Eis" bis hin zu "wir sind nicht einmal sicher, ob das Ding überhaupt herauskommt".