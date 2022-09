Genial oder Betrug? Star Citizen erreicht halbe Mrd. $ im Crowdfunding

Ist Star Citizen das genialste Gaming-Projekt aller Zeiten oder der größte Betrugsfall, den die Branche je erlebt hat? Diese Diskussionen werden sicherlich nicht so bald verstummen, erst recht nicht nach Bekanntwerden von sage und schreibe einer halben Milliarde Dollar an Crowdfunding.

100 Millionen Dollar in zehn Monaten

Star Citizen befindet sich seit mittlerweile zwölf Jahren in der Entwicklung und deren Ende ist nicht in Sicht - wenn das jemals der Fall sein wird. Denn an dem Spiel von Chris Roberts und dessen Studio Cloud Imperium Games wird in modularer Form gearbeitet. Das bedeutet, dass die Macher Bestandteile Stück für Stück veröffentlichen können.Die Resultate sind aber derzeit noch und vielleicht für immer nur für Testzwecke verfügbar. Ein echtes und zusammenhängendes Spiel bietet Star Citizen noch (lange?) nicht, auch und vor allem nicht die angekündigte und mehrfach verschobene Einzelspieler-Kampagne Squadron 42.Das Projekt hat entsprechend viele Kritiker, aber auch eine Vielzahl treuer und vor allem zahlungskräftiger Fans. Und letztere haben nun für einen neuen Rekord gesorgt: Denn das seit zehn Jahren laufende Crowdfunding hat die Marke von 500 Millionen Dollar übertroffen - ja, das ist eine halbe Milliarde Dollar.An dieser Zahl kann man auch sehen, dass die Star Citizen-Fans alles andere als müde werden, dem Projekt Geld zuzuschießen. Denn der letzte vergleichbare Meilenstein wurde im November 2021 erreicht, damals nahm man die Hürde von 400 Millionen Dollar. Das bedeutet: Innerhalb von gerade einmal zehn Monaten konnten weitere 100 Millionen Dollar gesammelt werden. Als Backer, also Spender bzw. Unterstützer werden aktuell 4,1 Millionen Menschen angegeben.Das Problem an dieser Art der (sicherlich beeindruckenden) Finanzierung ist: Eine echte Kontrolle, wie das Geld eingesetzt wird, gibt es nicht. Cloud Imperium Games hat Anfang des Jahres zudem angekündigt, dass man künftig eher weniger als mehr Informationen zur Roadmap nach außen geben wird, um besonders "leidenschaftliche" Spieler nicht zu verärgern. Die Kritik an Star Citizen wird deshalb aber sicherlich nicht abreißen, eher im Gegenteil.