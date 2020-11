Star Citizen: Sehenswerter Cinematic-Trailer veröffentlicht

Der Entwickler Cloud Imperium Games arbeitet auch weiterhin an der ambitionierten Weltraumsimulation Star Citizen und präsentierte jüngst gleich zwei neue Trailer, in denen jeweils der Mercury Star Runner im Mittelpunkt steht. Das Raumschiff ist in der neuesten Alpha-Version des Spiels enthalten.Das erste Video trägt den Titel "The Reunion, Part I" und zeigt das neueste Abenteuer der Gesetzlosen Alex Dougan, die an Bord der Belligerent Duck vor einer Gruppe Kopfgeldjäger flieht. Die "Duck" ist ein Schiff vom Typ Mercury Star Runner, welcher vom Hersteller Crusader Industries produziert wird. Wie es nach dem Ende der rund drei Minuten langen Episode weitergeht, erfahren wir voraussichtlich in etwas mehr als drei Wochen, wenn die zweite Episode von "The Reunion" erscheint (17. Dezember).Anlässlich des In-Game-Events Intergalactic Aerospace Expo (IAE 2950) wurde außerdem ein weiterer Trailer veröffentlicht, der allerdings deutlich weniger actionreich ausfällt. In diesem zeigt Crusader Industries das Chassis des Mercury Star Runner auf der Ausstellung.