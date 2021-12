Star Citizen: Neues Schiff-Paket muss Fans 40.000 US-Dollar wert sein

Star Citizen ist ein ambitioniertes Weltraum-Spiel, zur Finanzierung verkauft man unter anderem Schiffe, die sehr teuer werden können - und steht damit seit Jahren in der Kritik. Jetzt gibt es ein neues Angebot: das Legatus 2951-Pack für 40.000 US-Dollar.

Kaum ein Spiel, das sich in der Entwicklung befindet, erhitzt die Gemüter so sehr wie Star Citizen. Die aktuelle Alpha bietet die Möglichkeit, ein Sonnensystem mit vielen Planeten und Monden zu erkunden, die Aktivitäten reichen mittlerweile von Bergbau über Kopfgeldjagd bis hin zu Botendiensten. Unzählige Fehler und fehlende Systeme setzen aber immer noch eine große Portion an Geduld und Hartnäckigkeit voraus. Kurz gesagt: Das Gebotene bleibt weit hinter dem Versprochenen zurück.Dreh- und Angelpunkt sind die unzähligen Schiffe, die mittlerweile auch für Währung, die man sich im Spiel verdient, gekauft und gemietet werden können. Der andere Weg: Einfach Schiffe und andere Items mit echtem Geld im Store kaufen. Mit dieser Taktik hat Entwickler Robert Space Industries in diesem Jahr die 400 Millionen-Marke bei seiner "Crowd-Funding-Kampagne" hinter sich gelassen und verfügt damit über ein größeres Budget als die teuersten Filme Für besonders begeisterte Unterstützer, die über außerordentlich tiefe Taschen verfügen, hat Star Citizen jetzt wieder einmal ein Angebot parat, das außenstehende Beobachter nur in Staunen versetzt: Im Store findet sich das neue Legatus 2951-Pack , das mit 40.000 US-Dollar zu Buche schlägt - zum Vergleich: Das günstigste Paket mit Spielzugang und Starter-Schiff kostet rund 45 US-Dollar. Für den Preis eines Neuwagens bekommt man hier fast alles, was in Star Citizen aktuell zum Verkauf steht. Das Paket wird im Shop allerdings nur angezeigt, wenn man bereits 1000 US-Dollar investiert hat.Die Legatus-Pakete sind keine Neuerung, sorgen aber mit ihren für die Gaming-Welt absurden Preisschildern immer wieder für laute Diskussionen. Schon vor Jahren hatte das erste Paket dieser Art mit einem Preis von damals 15.000 US-Dollar für große Aufregung gesorgt. Mit stetig zunehmender Anzahl an Schiffen wurde das Paket immer wieder teurer neu aufgelegt.