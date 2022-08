GPU-Preise sollen weiter stark fallen, Ende August sogar "aggressiv"

Der Markt für Grafikkarten kannte in den vergangenen Jahren nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Das hatte mehrere Gründe, darunter Pandemie-bedingte Knappheit und auch die Popularität von Krypto-Mining. Doch nun folgt ein Absturz, der Gamer freut.

Ende August sollen Preise weiter fallen

Mining und Pandemie hatten zuletzt zur Folge, dass High-End-Grafikkarten nahezu unerschwinglich waren bzw. Gamer nicht bereit waren, die völlig überzogenen Preise zu bezahlen. Wer sich in Geduld geübt hat, der kann nun die Früchte ernten, denn in den vergangenen Wochen und Monaten haben die GPU-Preise zum Sinkflug angesetzt.Und das ist offenbar erst der Anfang: Denn wie Videocardz unter Berufung auf die chinesischen Seiten ZOL und MyDrivers berichtet, werden sowohl Nvidia als auch AMD Ende des Monats signifikante Preissenkungen durchführen: "Nach Angaben aus der Lieferkette werden Nvidia und AMD Ende August aggressivere Maßnahmen ergreifen, um die Preise für Grafikkarten zu senken, wobei Nvidia die Preise stärker senken wird als AMD", heißt es dazu.Die Gründe für diese ungewöhnlich "aggressive" Preissenkung sind die gegensätzlichen Entwicklungen der vergangenen Zeit. Denn das Mining von Kryptowährungen lohnt sich derzeit kaum noch. Viele Akteure auf diesem Gebiet haben auch aufgegeben und fluteten den Gebrauchtmarkt mit günstigen Grafikkarten.Gamer indes haben sich den Kauf neuer GPUs regelrecht abgewöhnt, Grund waren natürlich die hohen Preise der letzten Monate. Die Hersteller versuchen deshalb, vor allem die Privatkunden zurückzugewinnen und bekommen es nicht nur mit einer gewissen Unwilligkeit zu tun, sondern konkurrieren auch noch mit etlichen Gebrauchthändlern.Welche Karten reduziert werden, ist derzeit noch nicht bekannt, bei Nvidia wird aber sicherlich primär der High-End-Markt mit der RTX-3090-Serie zum Zuge kommen, Anpassungen wird es aber hoffentlich auch bei RTX 3060 und RTX 3070 geben. So oder so: Wer eine neue Karte anvisiert, sollte noch ein oder zwei Wochen mit dem Kauf warten.