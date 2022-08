Parallels erhöht Preis und startet Support für MacOS 13 und Windows 11

Das jährliche Update der Virtualisierungs-Lösung Parallels Desktop ist da und bringt für viele Nutzer eine unangenehme Überraschung mit: Die Jahres-Lizenzen für die Anwendungen sind deutlich teurer geworden. Wer schon Nutzer ist, kann aber noch sparen.

Angepasst für das kommende MacOS Ventura-Update

Optimiert für neueste Apple-Hardware "Wir sind stolz auf unser Entwicklungsteam, das auch weiterhin an der Spitze der Innovation steht und unseren Nutzern ein deutlich leistungsfähigeres und nahtloses Parallels Desktop für Mac anbietet. Das Update auf Parallels Desktop 18 für Mac ist in das neueste macOS Ventura integriert, für die neueste Apple-Hardware optimiert und verfügt über wertvolle Funktionen für eine noch bessere Produktivität und Leistung", so Corel-Manager Prashant Ketkar. "Es ist so einfach und benutzerfreundlich, wie es nur sein kann. Unsere Benutzer können sich auf Parallels Desktop für Mac verlassen, um sich auf die anstehende Arbeit zu konzentrieren."

Großes Special mit News, Videos und Co.

Parallels

Mit dem Start von Parallels Desktop 18 erhöht Eigentümer Corel nun kräftig die Preise. Parallels Desktop für Privatanwender und Schüler gibt es ab 99,99 Euro. Die Pro-Edition ist für 119,99 Euro im Jahr zu haben, die Parallels Desktop Business Edition für 149,99 Euro im Jahr. Das entspricht einer Preiserhöhung von rund 25 Prozent.Das Angebot bei Parallels ist und bleibt dabei ein wenig unübersichtlich. Es gibt Jahres-Lizenzen, die jederzeit zu einem kostenlosen Upgrade qualifiziert sind, und es gibt den Einmal-Kauf. Für letzteren ist der Preis höher, denn es handelt sich um eine zeitlich unbegrenzt nutzbare Lizenz. Jedoch muss man für die nächste neue Version dann erneut zahlen. Das Upgrade gibt es für Bestandsnutzer ab 69,99 Euro für die Standard-Version.Abgesehen von der Preisveränderung hat das Upgrade auf die neue Version 18 aber einiges zu bieten - vor allem für Mac-Besitzer mit einem M-Chip und generell für alle Apple-Nutzer , die vorhaben, auf das neue MacOS Ventura umzusteigen.Windows-Programme funktionieren nahtlos mit dem kommenden Stage-Manager von MacOS 13. Windows 11 wird zudem laut Parallels jetzt vollständig unterstützt, also auch TPM 2.0. Des Weiteren übernimmt Windows jetzt endlich die Bildwiederholfrequenz vom Mac. Weitere Details dazu findet man im Blogbeitrag von Parallels Die Kompatibilität mit Intel-Anwendungen, die unter Windows auf Arm laufen, wurde verbessert, insbesondere was das Speichern auf der Festplatte des Macs angeht. Auch die USB 3.0-Unterstützung wurde optimiert. Hinzugefügt wurde der Support für das Apple ProMotion-Display. Mit einem Mac Studio wird es außerdem möglich, Windows mehr Arbeitsspeicher und CPU-Kerne zuzuweisen. Bis zu 62 GB RAM und 18 CPU-Kerne können einer VM in den Pro- und Business-Editionen der Software zugewiesen werden.Parallels Desktop 18 verbessert darüber hinaus die Kompatibilität und fügt eine Reihe von essenziellen Management-Tools für Unternehmen hinzu. Zudem verspricht Parallels nun eine nahtlose Windows-Gaming-Erfahrung mit automatischer Freigabe von Xbox- oder DualShock-Controllern mit Windows und Linux.