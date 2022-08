Kia-Diebstähle explodieren, weil sich Autos per USB klauen lassen

In Filmen ist das Klauen eines Autos meist kinderleicht, denn zum Kurzschließen muss man nur zwei Kabel nehmen und kann dann schon bald losfahren. In der heutigen Realität ist das freilich nicht so einfach - zumindest dann, wenn es sich nicht um einen Kia oder Hyundai handelt.

Klauen und zerstören

Denn in den USA verbreitet sich seit einer Weile via TikTok und YouTube die sogenannte "Kia Challenge". Hier geht es im Wesentlichen um das Klauen von Autos der beiden zuvor genannten asiatischen Hersteller. Das Besondere dabei: Der Diebstahl lässt sich auf ziemlich banale Weise bewerkstelligen, denn um das Auto zu starten, benötigt man im Prinzip nur ein USB-Kabel.Wie Insider berichtet, hat sich rund um diese Diebstähle eine regelrechte Szene gebildet, die zumeist jugendlichen Täter nennen sich u. a. "Kia Boys". Es gibt mittlerweile auch Social-Media-Konten, die sich dem Posten von entsprechenden Videos verschrieben haben.Denn Teil der Challenge ist es, zumindest bei einem Teil der "USB-Diebe", die gestohlenen Fahrzeuge auf möglichst spektakuläre Art und Weise schrottreif zu fahren. Dabei geht es teilweise auch darum, mit den Autos Unfälle zu bauen.Der zweifelhafte Trend hat offenbar im US-Bundesstaat Milwaukee begonnen und dieser scheint bis heute ein Mittelpunkt dieser verbrecherischen Herausforderung zu sein. Kia- und Hyundai-Modelle machen dort mittlerweile zwei Drittel aller Diebstähle aus, vergleicht man die Zahlen dieser beiden Hersteller mit dem Zeitpunkt vor der Challenge, so stellt das einen Anstieg von 2500 Prozent dar.Auch in anderen Gebieten der USA kommt es zu einem rasanten Anstieg an Diebstählen und Unfällen. Das hat offenbar auch schon mehrere tragische Folgen gehabt, denn es gab bereits mehrere Vorfälle, bei denen Schaulustige und Unbeteiligte schwer verletzt und sogar getötet worden sind. Kia und Hyundai haben in Statements mitgeteilt, dass sie über die Vorfälle Bescheid wüssten und neue Modelle diese Design-Macke nicht mehr hätten.