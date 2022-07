Supervollmond: Heute Nacht ist der Mond so hell und groß wie selten

Es ist kein einzigartiges Naturschauspiel, aber dennoch eher selten: der Supermond. So wird der Erdtrabant immer dann bezeichnet, wenn er der Erde besonders nahekommt und entsprechend groß am Himmel erscheint. Dieser ist heute Abend auch besonders groß und hell.

Das nächste Mal (in dieser Form) ist es wieder 2034 soweit

Wer heute Abend kann und wo es das Wetter zulässt (es sieht für die meisten Teile Europas auch ganz gut aus), der sollte zum bzw. nach Sonnenuntergang (zwischen 21:15 und 21:30 Uhr) nach draußen gehen und gegen 22 Uhr im Südosten den Mond suchen. Das sollte insbesondere heute kein großes Problem sein, denn der Vollmond wird besonders groß und hell sein. Grund für dieses Naturschauspiel ist die elliptische Bahn des Mondes, diese erreicht heute das so genannte Perigäum, also den erdnächsten Punkt.Ein solcher Supervollmond ist mehr oder weniger selten. Wie selten, hängt davon ab, wie man Supermond definiert. Denn einen Abstand von 367.600 Kilometern zwischen Erde und Mond gibt es vier Mal im Jahr. Zieht man die Grenze enger (etwa bei 356.500 Kilometern), dann ist dieses Naturschauspiel deutlich seltener und kommt nur einige Male pro Jahrhundert vor.Heute wird dieser Minimalabstand nahezu erreicht, denn der Supervollmond kommt unseren Planeten auf 357.264 Kilometer nahe. Das ist der erdnächste Punkt, den der Erdtrabant dieses Jahr erreicht. Wie der MDR erläutert, erscheint der Supervollmond dadurch sieben Prozent größer und circa 14 Prozent heller als in der kleinsten Vollmond-Ausgabe.Supermonde sind also nicht so selten (der aktuelle ist der dritte von vier in 2022), in dieser Dimension allerdings schon. Denn das nächste Mal wird es etwas Vergleichbares erst wieder am 25. November 2034 geben, an diesem Tag ist der Mond sogar noch etwas näher, genauer gesagt um rund 1000 Kilometer.Der heutige Supervollmond ist auch noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Denn gegen Mitternacht steht er in einer Reihe mit Saturn, Jupiter und Mars, dazu kommt auch noch, dass die Internationale Raumstation (ISS) "vor" dem Mond vorbeifliegt - und das auch noch mehrmals, das erste Mal um etwa 23:23 Uhr.