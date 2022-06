Surface Laptop Go 2: Microsoft bietet mehr Power & Reparatur-Option

Microsoft hat soeben das neue Surface Laptop Go 2 offiziell gemacht. Damit frischt der US-Konzern sein günstigstes Notebook für den Massenmarkt mit einem Intel-Chip der 11. Generation der Core-Serie auf und führt nebenbei auch noch eine neue grüne Farbvariante ein. Hier sind die Daten und Preise.

4 GB RAM / 128 GB: 669 €

8 GB RAM / 128 GB SSD: 769 €

8 GB RAM / 256 GB SSD 869 €

4 GB RAM / 128 GB: 769 € €

8 GB RAM / 128 GB SSD: 869 € €

8 GB RAM / 256 GB SSD: 969 € €

16 GB RAM / 256 GB SSD / Windows 10 Pro: 1.169 €

Das Surface Laptop Go 2 kommt ab dem 7. Juni 2022 offiziell auch in Deutschland auf den Markt, wobei der Einstiegspreis für die günstigste Variante mit sparsamer Speicherausstattung bei 669 Euro liegt. Wer ein wirklich sinnvoll nutzbares Gerät wünscht, muss 100 Euro mehr auf den Tisch legen, wobei die Preisskala bis auf 869 Euro steigt - jedenfalls bei den Versionen für Endverbraucher.Technisch ändert sich beim Surface Laptop Go2 primär die Plattform, denn es kommt jetzt wie erwartet der aktuellere Intel Core i5-1135G7 zum Einsatz, der mit seinen beiden Kernen bis zu 4,2 Gigahertz Turbo-Takt erreichen kann. Der Chip wird mit vier, acht oder in den Business-Versionen auch 16 Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert.Begrüßenswert ist, dass Microsoft auch beim Basismodell mit nur vier GB RAM jetzt eine 128-GB-SSD anstelle des mikrigen eMMC-Speichers mit 64 GB des Vorgängermodells verbaut. Optional sind bis zu 256 GB SSD möglich, wobei der Austausch der SSD durch fachkundiges Personal erfolgen kann.Ansonsten bleibt das Gerät praktisch baugleich, es bietet also wieder ein 12,4 Zoll großes PixelSense-Display mit 1536 x 1024 Pixeln im 3:2-Format und MultiTouch-Support. Die Tastatur ist nach wie vor nicht beleuchtet, was für viele Kunden sicherlich ein entscheidender Schwachpunkt bleibt. Ansonsten gibt es wie zuvor eine 720p-Webcam, einen USB Typ-A- und Typ-C-Port sowie den Surface Connect-Anschluss.Die Akkulaufzeit steigt leicht auf 13,5 Stunden, wobei sich die Kapazität des Akkus wohl nicht geändert hat. Microsoft gibt an, das man rund um das Surface Laptop Go 2 ein Ersatzteilprogramm startet, in dessen Rahmen die Kunden das Display und das gesamte Oberteil des Geräts, die Füße ab Gehäuseboden, die Tastatur und die SSD künftig selbst tauschen kann - entsprechende Teile will Microsoft selbst vertreiben. Wann der Verkauf startet, ist allerdings noch ebenso unklar wie die dabei anfallenden Kosten.Auch der Akku des Surface Laptop Go 2 soll eigentlich austauschbar sein, doch diese Aufgabe übernimmt Microsoft entweder selbst oder verweist auf einen autorisierten Partner. Die Vorbestellung des Surface Laptop Go 2 startet heute, wobei die Auslieferung ab dem 7. Juni 2022 startet. Einzelne Händler dürften die Geräte aber schon jetzt auf Lager haben und eventuell früher liefern. Die neue Farbvariante in Grün nennt Microsoft übrigens "Salbei".