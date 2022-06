Totgesagte leben länger: Google schaltet 16 Jahre altes Produkt ab

Wie bitte, Google Talk gibt es noch? Diese verwunderte Frage stellen sich wohl diese Tage viele, die davon hören, dass Google den ersten Messaging-Dienst, den man je gestartet hatte, jetzt endgültig in Rente schicken will. Das Ende vom Ende war aber schon seit 2017 abzusehen.

Wow, Google Talk läuft immer noch, aber nur noch wenige Tage

Es ist dann doch mal Schluss

Wir schreiben das Jahr 2005. Das aufstrebende Unternehmen Google ist acht Jahre alt, die Zukunft voller unzähliger Chat-Apps, die wieder im Keller verschwinden, noch in weiter Ferne. Nein, in diesem Jahr sollte der Konzern zum ersten Mal seinen Zeh in die wilden Netz-Gewässer der Instant-Messaging-Dienste stecken. Google Talk basiert auf dem XMPP-Protokoll und war so abseits des offiziellen Client-Programms mit beliebigen anderen Clients nutzbar. 16 Jahre nach der Einführung kann man jetzt tatsächlich sagen: Die wilde Geschichte von Google Talk nimmt tatsächlich ein endgültiges Ende.An dieser Stelle stellen sich manche sicher eine Frage: Wieso, das wurde doch schon längst abgeschaltet und ersetzt? Das Ende von Google Talk beginnt zwar schon vor Jahren, doch bis heute hatte Google Teile des Dienstes weiter betrieben. Die kurze Zusammenfassung: 2013 wurde Talk offiziell mit Google Hangouts und dem Google+ Messenger zusammengelegt - das erste Mal, dass Google davon sprach, die Fragmentierung seiner Kommunikationsdienste verringern zu wollen. In Gmail-Chats, der Android-App von Talk und in externen Clients hatte die Plattform bis Juni 2017 weitergelebt.Doch warum dann jetzt über das Ende berichten? Google hatte Teile von Talk bis heute nicht ganz aufgegeben - den Support für Drittanbieter-Apps. Damit ist jetzt aber Schluss: "Wir stellen Google Talk ein. Am 16. Juni 2022 werden wir die Unterstützung für Apps von Drittanbietern, einschließlich Pidgin und Gajim, einstellen", so das Unternehmen in einem knappen Support-Beitrag . Die offizielle Empfehlung an alle, die Talk auf diesem Weg noch nutzen: "Um weiterhin mit Ihren Kontakten zu chatten, empfehlen wir die Verwendung von Google Chat."