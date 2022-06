Microsoft Rewards: Technischer Fehler führt zu gesperrten Konten

Wer Microsoft Rewards sammelt, sollte seine Bonuspunkte aktuell besser nicht einlösen. Momentan besteht bei der Einlösung die Gefahr, dass das Konto gesperrt wird. Dabei handelt es sich um einen Bug, der von einem technischen Fehler ausgelöst wird und bislang nicht behoben wurde.

Betroffene Nutzer sollen den Support kontaktieren

In den letzten Tagen haben einige Nutzer versucht, ihre Microsoft Rewards einzulösen und haben dafür eine Kontosperre bekommen. Auf Reddit lassen sich zahlreiche Berichte aus unterschiedlichen Ländern zu dem Thema finden. Von dem Problem sollen auch Nutzer aus Deutschland betroffen sein. Außerdem wurden die Microsoft-Accounts von Nutzern aus Spanien, Mexiko, Frankreich, Brasilien, Irland und einigen weiteren Regionen eingefroren.Inzwischen hat der Xbox Loyality Marketing-Manager Daniel Martins ein Statement unter dem Reddit-Eintrag veröffentlicht. Den Redmondern sei bekannt, dass ein Bug aktuell dafür sorgt, dass die Konten von Rewards-Mitgliedern bei einer Einlösung versehentlich gesperrt werden. Bis das Problem behoben wurde, empfiehlt es sich, auf die Einlösung von Microsoft Rewards zu verzichten. Dabei bleibt jedoch unklar, ob der Fehler bei allen Nutzern oder nur einem kleinen Teil der Nutzer, die ihre Punkte verwenden möchten, zum Vorschein kommt.Betroffenen Nutzern wird empfohlen, ein Support-Ticket zu erstellen. Wer also vor kurzem versucht hat, Microsoft Rewards einzulösen und daraufhin eine Sperre erhalten hat, soll sich an den Service der Redmonder wenden. Ein Support-Ticket kann über diesen Link erstellt werden. Derzeit ist noch nicht bekannt, weshalb der Bug ausgelöst wird. Die Entwickler arbeiten an einer Lösung, sodass davon auszugehen ist, dass der Fehler bald beseitigt sein wird. Anschließend dürften sich die Microsoft Rewards wieder wie gewohnt einlösen lassen.