Ukraine-Krieg: Microsoft verdoppelt eure Rewards-Spende an UNICEF

Der Krieg in der Ukraine bringt Millionen Kinder in Gefahr. Aus diesem Grund erhöht Microsoft sein Engagement und verdoppelt eure Rewards-Spenden an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen - UNICEF. Für viele Windows- und Xbox-Nutzer ist die Spende sogar kostenlos.

Surfen, zocken, quizzen und spenden!

Punkte sammeln und an UNICEF spenden!

Früher unter dem Namen Xbox Live Points und Microsoft Points bekannt, ermöglichen die so genannten Microsoft Rewards das Ansammeln von Punkten zum späteren Einlösen für Gutschein-Prämien oder für die Teilnahme an Gewinnspielen. Seit geraumer Zeit bieten euch die Redmonder allerdings auch die Möglichkeit, eure Punkte an wohltätige Organisationen zu spenden. Darunter befinden sich die ReDI School of Digital Integration, Kopf, Hand + Fuss, der Förderverein für Jugend und Sozialarbeit (FJS), die Special Olympics und UNICEF.Den anhalten Ukraine-Krieg nimmt Microsoft zum Anlass, um die Aufmerksamkeit von Windows-Nutzern und Xbox-Spielern auf die Spendenmöglichkeit des Rewards-Programms zu lenken und kündigt an, bis zum 30. April 2022 sämtliche Spenden an UNICEF zu verdoppeln. Gestaffelt wird in 1 Euro (1000 Punkte), 3 Euro (3000 Punkte) und 5 Euro (5000 Punkte). Dabei können die Microsoft Rewards vergleichsweise einfach gesammelt werden, zum Beispiel durch die Nutzung von Bing, Quizfragen, Einkäufe im Xbox- und Microsoft Store oder die Teilnahme an Umfragen.Als Anlaufstelle für eure UNICEF-Spende dienen sowohl die Microsoft Rewards-Webseite als auch die Aktion Spenden mit Bing . Letztere ermöglicht es euch zudem dauerhaft eine wohltätige Organisation zu unterstützen und das nur durch die simple Nutzung der Google-Alternative. Zudem könnt ihr hier bis zu 10.000 oder gar alle eure Microsoft Rewards-Punkte als Spende einlösen. Es dürfte somit keinen einfacheren und gar kostenlosen Weg geben, das Kinderhilfswerk mit virtuellen Punkten zu unterstützen, damit betroffene Kinder in und aus der Ukraine mit essentiellen Hilfsmitteln versorgt werden können.