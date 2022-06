Motorola G62: Alles zum neuen Mittelklasse-Smartphone vorab

Motorola bringt in Kürze mit dem G62 5G ein weiteres Mittelklasse-Smartphone seiner G-Serie auf den Markt, mit der man durch ein breit gefächertes Portfolio versucht, möglichst viele Kunden anzusprechen. Wir haben jetzt die meisten Details zu dem Gerät vorliegen, inklusive einer Reihe offizieller Marketing-Bilder.

Günstiger Standard mit 50-MP-Kamera

Das Motorola Moto G62 5G wird sich nahtlos in das überbordende Line-Up der zu Lenovo gehörenden US-Marke einfügen. Das Gerät bietet ein 6,5 Zoll großes Display mit Full-HD+-Auflösung und maximal 120 Hertz Bildwiederholrate, bei dem es sich vermutlich um ein OLED-Panel handelt. Die Frontkamera mit ihren 16 Megapixeln Auföösung ist hier zentral unter dem oberen Bildschirmrand in einem Loch untergebracht.Unter der Haube steckt der Qualcomm Snapdragon 480+ 5G Octacore-SoC, der mit einem integriertem 5G-Modem daherkommt und Taktraten von bis zu 2,2 Gigahertz bietet. Der Chip dürfte für die meisten Aufgaben ausreichen und wird mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Letzterer lässt sich mittels MicroSD-Kartenslot erweitern.Motorola verpasst dem Moto G62 eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln Auflösung und verbaut außerdem eine Weitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln. Hinzu kommt auch noch ein Tiefen- oder Makrosensor mit zwei Megapixeln. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.1, NFC und Android 12 als Betriebssystem.Der Akku des Motorola G62 kann über den USB Type-C-Port schnell geladen werden und hat eine Kapazität von 5000mAh. Das Gesamtpaket steckt wie in dieser Preisklasse üblich in einem Kunststoffgehäuse, das in den Farben Blau/Grün und Grau angeboten wird. Zum Preis liegen uns noch keine konkreten Angaben vor, er dürfte sich aber im Bereich von unter 300 Euro bewegen. Wann genau das Moto G62 vorgestellt wird, wissen wir noch nicht.