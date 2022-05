Megapixel-Wahn is back: Motorola teasert 200MP-Kamera-Phone an

In den Smartphone-Anfangstagen gab es ein "Zauberwort": Megapixel. Denn die Hersteller versuchten sich damals mit immer "größeren" Kameras zu überbieten. Bis man draufkam, dass mehr Megapixel nicht gleich bessere Fotos bedeutet. Doch nun ist der MP-Wahn zurück.

200-MP-Kamera-Phone

Gerät mit Snapdragon 8+ Gen 1

Seit vielen Jahren ist die Megapixel-Zahl allenfalls im Kleingedruckten der Spezifikationen zu einer Smartphone-Kamera zu finden, das war noch rund vor zehn Jahren anders. Denn damals bedeuteten mehr Megapixel in den Augen der Kunden oder besser gesagt der PR-Abteilungen auch bessere Fotos. Mittlerweile ist aber klar, dass beim Sensor viele Faktoren eine wesentlich wichtigere Rolle spielen, dazu kommt die "dahinter" arbeitende Software.Doch nun ist das Thema zurück: Denn die seit einer Weile zu Lenovo gehörende Smartphone-Marke Motorola trommelt nun für ein neues Gerät, und zwar unter anderem mit einer 200-Megapixel-Kamera. Auch der Formfaktor des Geräts erinnert durchaus an frühere Tage, denn bei dem von Motorola anteaserten Gerät handelt es sich um ein Klapp-"Handy" - allerdings mit einem zeitgemäßen flexiblen Display.Motorola bewirbt das Gerät aber dennoch vor allem mit seiner 200-MP-Kamera und verspricht ein neues Zeitalter der Smartphone-Fotografie (via 9to5Google ). Welchen Sensor Motorola hierfür verwenden wird, ist nicht bekannt, man kann aber annehmen, dass es sich dabei um den Isocell HP1 von Samsung handeln wird.Noch interessanter ist eigentlich, dass Motorola im Wesentlichen bestätigt, dass in einem anderen neuen Foldable Smartphone ein Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz zum Einsatz kommen wird. Das ist an sich kein Wunder, denn das auch als "Razr 3" bekannte Gerät wurde von Anfang an als Gerät der Flaggschiff-Klasse angeteasert. Dass der Chip aber so bald nach seiner Vorstellung (vergangene Woche) bereits in Aussicht gestellt wird, ist aber doch eher ungewöhnlich.