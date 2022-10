108 MP-Cam und 120 Hz OLED für 280 Euro: Motorola Moto g72 startet

Lenovo stellt sich mit einem interessanten Angebot für die Smartphone-Mittelklasse auf. Ab sofort bietet das Unternehmen das Motorola Moto G72 für 280 Euro an. Dafür gibt es unter anderem gute Features wie 120 Hz OLED-Display und 108-MP-Kamerasystem, aber auch Abstriche.

Zwei klare Argumente für das G72: Kamera und Display

Sonst schon deutliche Abstriche

Motorola

Es ist schon erstaunlich, wie schnell mittlerweile ehemalige High-End-Features in den günstigeren Geräte-Klassen landen. Das Motorola Moto G72 ist auf jeden Fall wieder einmal ein anschauliches Beispiel für diese Entwicklung. Das Gerät war schon seit Anfang des Monats exklusiv auf der Produktseite bei Motorola gelistet, jetzt erfolgt aber der offizielle Marktstart und die Auslieferung. Kunden haben die Wahl zwischen den Farben Polar Blue oder Meteorite Grey, beim Speicher sind immer 6/128 GB an Bord.Geht es um die Hardware haben sich die Entwickler ganz offensichtlich auf zwei Faktoren konzentriert, mit denen man glänzen will: Die Hauptkamera mit f/1.7-Blende kommt auf 108 Megapixel, dazu kommt normale Kost in Form eines 8 MP Ultraweitwinkel und einem 2 MP Makro-Sensor. An der Front fängt das G72 Inhalte mit 16 MP ein. Das zweite Hardware-Highlight ist das 6,6 Zoll (16,76 cm) pOLED-Display mit Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und HDR10+Support. Das löst mit 2.400 x 1.080 Pixel auf, das entspricht 402 ppi.In der Mittelklasse kann sich das Gerät mit einem 5000-mAh-Akku außerdem im Hinblick auf Akku-Kapazität recht gut platzieren, geladen wird mit bis zu 33 Watt. Das größte Manko findet sich dann sicher im Bereich des genutzten Chipsatzes. Der verbaute MediaTek-Chip Helio G99 sorgt für überschaubare Leistung, die sich beispielsweise bei der deutlich beschränkten Möglichkeit, Videos aufzunehmen, ausdrückt. Bewegte Bilder kann das Gerät maximal mit 1080p bei 60 FPS einfangen. Ein weiterer großer Abstrich, der mit dem Billig-SoC daherkommt: Hier ist kein 5G-Modem verbaut, das G72 funkt nur im 4G-Netz.