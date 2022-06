Oukitel WP19: Smartphone mit 21.000mAh-Akku und 94 Tagen Standby

Was macht man, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal für ein Rugged-Smartphone braucht, aber weder mit Leistung, noch mit Kameras auftrumpfen kann? Richtig, man schnallt einen riesigen 21.000mAh-Akku in sein Gerät. So denkt jedenfalls der chinesische Anbieter Oukitel.

Nachtsichtkamera & großes Display

Oukitel hat mit dem WP19 ein neues Outdoor-Smartphone vorgestellt, das mit einem 21.000mAh großen Akku ausgerüstet ist. Damit bietet das Smartphone den größten Akku, der bisher jemals in einem Gerät dieser Art verbaut wurde. Entsprechend extrem sollen auch die maximalen Laufzeiten ausfallen, mit denen Oukitel natürlich wirbt.So gibt der Hersteller eine kontinuierliche Gesprächsdauer von 122 Stunden an, was ungefähr fünf Tagen entspricht. Das Gleiche gilt auch für die Musikwiedergabe. Außerdem soll das Oukitel WP19 in der Lage sein, bis zu 36 Stunden, also 1,5 Tage lang Videos abzuspielen. Die maximale Standby-Dauer des WP19 wird mit 2252 Stunden angegeben, was ungefähr 94 Tagen entspricht.Geht man im Zusammenhang mit den genannten Laufzeitdaten von einer "normalen" Nutzung im Alltag aus, dürfte das Oukitel WP19 durchaus gut eine Woche durchhalten, abhängig von der tatsächlichen Screen-On-Time. Um den gigantischen Akku zu laden, sollte man allerdings etwas Zeit einplanen. So unterstützt das Gerät zwar Fast-Charging mit bis zu 27 Watt, doch sind für eine volle Ladung dennoch mindestens vier Stunden nötig.Das Oukitel WP19 bietet darüber hinaus eine für chinesische Rugged-Smartphones durchaus übliche Ausstattung. So hat das Gerät ein ganze 6,78 Zoll großes LCD-Panel verbaut, das mit 2400x1080 Pixeln auflöst und eine maximale Bildwiederholrate von 90 Hertz unterstützt. Auf der Front ist eine 16-Megapixel-Kamera für Selbstporträts integriert.Auf der Rückseite sitzen hier eine 64-Megapixel-Kamera, der man einen Makrosensor mit zwei Megapixeln zur Seite stellt. Außerdem integriert Oukitel eine Infrarot-Kamera mit Sony-Sensor und 20 Megapixeln Auflösung, die das Smartphone in die Lage versetzen soll, als eine Art Nachtsichtgerät zu funktionieren.Das Oukitel WP19 wird von einem MediaTek Helio G95 Octacore-SoC angetrieben, muss also auf 5G-Unterstützung verzichten. Der Chip wird mit immerhin acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert, den man per MicroSD-Kartenslot erweitern kann. Das WP19 wird bisher nur über AliExpress direkt aus China vertrieben, wo der Hersteller einen Preis von fast 690 Euro dafür ansetzt, sich das Smartphone mit Mega-Akku also fürstlich bezahlen lässt.