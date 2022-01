PlayStation 5: Sony startet Verkauf der ersten originalen PS5-Cover

Einen Tag früher als geplant beginnt Sony ab sofort mit dem Verkauf eigner PS5-Cover. Die vorerst in Schwarz und Rot erhältlichen Seitenabdeckungen der Next-Gen-Konsole werden bis Mitte Februar exklusiv über den PlayStation Direct-Shop zum Preis von 55 Euro angeboten.

Nach einer Auseinandersetzung mit dem kanadischen Faceplate-Händler Dbrand kündigte Sony bereits im Dezember die Verfügbarkeit eigener PS5-Seitenteile an, dessen Verkauf am 21. Januar 2022 starten sollte. Nun legt das Unternehmen einen kleinen Frühstart hin. Die so genannten Konsolenabdeckungen werden schon jetzt in den Farben Midnight Black und Cosmic Red verkauft. Passend dazu bietet man den DualSense-Controller der PlayStation 5 in selbigen Farbvarianten an.Analog zu den bereits verfügbaren, farbenfrohen Gamepads soll auch die Farbauswahl der PS5-Konsolen-Cover zeitnah um Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple erweitert werden. Die Japaner sprechen von einer Verfügbarkeit im Laufe der ersten Jahreshälfte 2022. Die Preise dürften denen der aktuellen Faceplates entsprechen - 54,99 Euro verlangt Sony für ein Paar. Derzeit ist der Kauf nur über den Online-Shop PlayStation Direct möglich. Ab dem 18. Februar 2022 sollten die Abdeckungen allerdings auch zu Amazon, Media Markt, Saturn und Co. gelangen.Für den Wechsel der PS5-Cover müssen die Seitenabdeckungen lediglich leicht angehoben und zur Unterseite der Konsole hin herausgeschoben werden. Da diese nicht verschraubt sind ist kein weiteres Werkzeug erforderlich. Im gleichen Atemzug wäre es für PlayStation 5-Besitzer jedoch ratsam eine zusätzliche SSD im M.2-Format zu verbauen, um den Speicher für Spiele und Co. zu erweitern. Beliebt und kompatibel sind dabei unter anderem die Samsung 980 Pro und die WD Black SN850 . Beide werden sowohl mit, als auch ohne Kühlkörper ab ca. 150 Euro für 1 TB Speicher verkauft.