PlayStation Now: Das sind die neuen Streaming-Spiele im Mai 2022

Bevor Sony seinen Spiele-Streaming-Dienst PlayStation Now im Juni mit der PS Plus-Mitgliedschaft verschmilzt, kündigt das Unternehmen drei neuen Cloud-Spiele für den Mai an. Ab sofort stehen SoulCalibur 6, Naruto Shippuden und Blasphemous zum Streamen bereit.

Mit über 700 PS2-, PS3- und PS4-Titeln hat Sony PlayStation Now gut gefüllt, zumindest für Spieler, die sich mit dem Prinzip des Cloud-Gamings anfreunden können und im Besitz einer PlayStation 4 PlayStation 5 oder eines kompatiblen Windows-PCs sind. Nach bekannter Manier stocken die Japaner ihre Auswahl auch im Mai 2022 auf und eine Handvoll Spiele verlässt die Streaming-Plattform. Zu letzteren gehört unter anderem Grand Theft Auto: Vice City (The Definitive Edition) und bald auch das beliebte Shadow Warrior 3 (ab Juli).Hinzu kommen die eingangs erwähnten Spiele Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (Beat 'em up, 2016), SoulCalibur VI (Beat 'em up, 2018) und Blasphemous (Action-Platformer, 2019). Einige der Titel können parallel zum Streaming auch auf die PlayStation-Konsolen heruntergeladen werden. Außerdem kündigt Sony an, dass die PlayStation Now-Mitgliedschaft ab 22. Juni 2022in ein PlayStation Plus Premium-Abo umgewandelt wird, was normalerweise mit 16,99 Euro pro Monat zu Buche schlagen würde.Tragt epische Wettkämpfe in diesem 3D-Kampfspiel in der Welt von Naruto aus. Genieße ein komplett überarbeitetes Kampfsystem, ganz gleich, ob du den Story-Modus für Einzelspieler in Angriff nimmst, gegen Freunde in direkten Konfrontationen antrittst oder die besten Spieler der Welt online herausforderst.Eine Geschichte von Seelen und Schwertern in zeitloser Neuerzählung. Der waffenbasierte Prügelklassiker kehrt mit brandneuen Kampfmechaniken und einer Reihe von Spielmodi zurück. Im Story-Modus für Einzelspieler könnt ihr in die Geschichte der Reihe eintauchen, im Multiplayer-Online-Modus gegen Horden von Gegnern antreten und im Erstellungsmodus euren eigenen legendären Kämpfer erstellen.Blasphemous ist ein unerbittlicher Action-Platformer, der den rasanten, geschickten Kampf eines Hack-n-Slash-Spiels mit einem tiefen und eindrucksvollen Erzählkontext kombiniert, der durch das Erforschen eines riesigen Universums aus nichtlinearen Ebenen umgesetzt wird. Erkundet diese albtraumhafte Welt und entdeckt die vielen Geheimnisse, die tief im Inneren verborgen liegen.