Sony stärkt Produktion von PS4-Konsole: Produktionsende verschoben

Sony hat einem Insider-Bericht zufolge seine Fertigungspartner darüber informiert, dass die Produktion der PS4-Konsole fortgesetzt wird. Demnach sollte 2021 eigentlich Schluss sein, doch offizielle Informationen gibt es dazu nicht.

PS4 soll den Druck wegnehmen

Wie die Nachrichtenseite Bloomberg dazu erläutert, hat Sony bisher nicht bekannt gegeben, wann die PS4-Produktion enden wird. Stattdessen gibt es jetzt neue Details über die Fertigungspläne. Wie "mit der Angelegenheit vertraute Personen" gegenüber Bloomberg bestätigten, sah der ursprüngliche Zeitplan vor, das Produktionsende für die Playstation 4 in das Jahr 2021 zu legen. Die Pandemie in Verbindung mit der großen Nachfrage nach der PS5 hat Sony jedoch offenbar umgestimmt.Sony soll laut dem Bericht beschlossen haben, die Produktion von PS4-Konsolen fortzusetzen. Die vierte Generation der Konsole ist seit 2013 auf dem Markt. Zudem sollen eine Million PS4-Konsolen mehr hergestellt werden, aber die Zahl könnte sich je nach Nachfrage nach den Geräten erhöhen. Der Grund für das hinausgezögerte Ende der PS4 liegt dabei ganz direkt in der hohen Nachfrage nach der PS5 und den Problemen, die Sony hat, den Markt zu bedienen.Man sollte zwar meinen, dass Sony einen Großteil seiner Produktionskapazitäten auf die PS5 verlagern möchte, aber stattdessen sieht das Unternehmen die PS4-Produktion als Beitrag zum Ausgleich des Drucks auf dem Markt: Schließlich bietet die PS4 eine riesige Auswahl an Spielen und die Konsole kostet deutlich weniger als die PS5. PS4-Lagerbestände gibt es dazu ebenso wenige wie für die PS5. Aktuell gibt es die Playstation 4 nur bei einigen wenigen Händlern, nach den Weihnachtsfeiertagen sind die meisten aber ausverkauft.Sony will mit dem weiterlaufenden Verkauf der PS4 den Entwicklern zudem mehr Zeit geben, neue exklusive PS5-Spiele auf den Markt zu bringen. Zudem hat man weiterhin das Dilemma, dass die neuen Hardware-Komponenten für die PS5 schwerer zu beschaffen sind als die für das Vorgängermodell.