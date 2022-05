Das ist der neue DeLorean EV - mit Riesen-Flügeltüren & Katzentreppe

Die DeLorean Motor Company hat gut 40 Jahre nach dem "Original" ihr neues Elektroauto vorgestellt. Der DeLorean EV Alpha5 hat nur wenig mit dem Original gemein, wenn man vom Namen mal absieht. Es handelt sich um ein modernes Elektroauto, das auch ein neues Design mitbringt.

Optik stammt vom gleichen Design-Studio wie das Original

Delorean Motor Company

Der DeLorean EV Alpha5 wurde jetzt im Rahmen einer "Early Access"-Aktion auf der Website der DeLorean Motor Company (DMC) präsentiert. Die Firma will das Fahrzeug erst morgen vollständig enthüllen, denn dann findet noch einmal eine erste öffentliche Präsentation statt. Die heutige Firma hinter dem Projekt hat außer dem Namen übrigens nichts mehr mit dem ursprünglichen Hersteller des durch die Filme der "Zurück in die Zukunft"-Reihe bekannt gewordenen DMC-12 zu tun.Der neue DeLorean EV übernimmt von seinem "Vorgänger" kaum Design-Elemente, wobei sich in manchen Details doch Ähnlichkeiten entdecken lassen. So verfügt das neue Fahrzeug über zwei riesige Flügeltüren, die den Zugang zu den vier Sitzen im Innenraum freigeben. Am hinteren Teil des Daches sitzt außerdem auch hier ein stufenförmiger Spoiler, die der "Katzentreppe" des DMC-12 ähneln.Das Design stammt von der Firma ItalDesign des Designers Giorgetto Giugiaro, die vor Jahrzehnten auch für die Gestaltung des "Original"-DeLoreans zuständig war. Das neue Modell soll nach den aktuellen Plänen des neu gegründeten Herstellers mit einem 100kWh-Akku daherkommen und mehr als 400 Kilometer rein elektrische Reichweite bieten.Der neue Elektro-DeLorean Alpha5 verfügt dann wahrscheinlich über Allrad-Antrieb und ein Dual-Motor-Konzept, welches ihn in unter drei Sekunden auf 96 km/h und in nur 4,35 Sekunden auf die berühmten "88 Meilen pro Stunde" beschleunigen lässt. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 250 km/h angegeben.Die oben genannten Angaben gelten offenbar nur für das "Base Performance Model" des Alpha5, also die Grundversion. Welche wie ausgestatteten weiteren Varianten geplant sind, ist derzeit noch offen. Der neue DeLorean EV soll in den kommenden Jahren in Produktion gehen, wofür die DeLorean Motor Company auf ein neues Werk im US-Bundesstaat Texas setzt. Der Preis des neuen DeLorean wird wohl bei rund 175.000 Dollar liegen.