DeLorean EVolved: Vorstellung schon in Kürze - mit exklusivem Zugang

Vor kurzem hieß es noch, dass der neue Elektro-DeLorean vermutlich im August in Marktreife vorgestellt werden soll. Jetzt gibt es neue Informationen - der DeLorean EVolved wird demnach noch in diesem Monat präsentiert.

Zukunft und Vergangenheit

Das geht aus einem neuen kurzen Teaser hervor, den das US-Unternehmen selbst bei Twitter veröffentlicht hat. Dort sieht man jetzt eine Ankündigung mit einem Registrierung-Link. Wer sich auf der Unternehmens-Website anmeldet, kann demnach schon 24 Stunden vor der Öffentlichkeit auf erste Bilder und Informationen zu dem DeLorean EVolved zugreifen, und zwar ab dem 31. Mai 2022. DeLorean schreibt: "Sie haben gefragt. Wir haben zugehört. Wir zählen den Countdown bis zum ersten vollständigen Blick auf den neuen DeLorean. Melden Sie sich für den exklusiven Frühzugang auf http://Delorean.com an, um das Auto 24 Stunden vor der Öffentlichkeit am 31. Mai zu sehen."Auf dieses neue Elektroauto warten schon viele gespannt, denn mit dem neuen EVolved tritt das Unternehmen die Nachfolge des berühmten DMC-12 an. Dabei hatten die Projekt-Macher bereits bestätigt, dass der neue E-DeLorean ein vollkommen neues und vor allem anders Konzept verfolgt wie der DMC-12 in den 1980er-Jahren. Der Sportwagen damals war hauptsächlich für seine rostfreie Stahl-Karosserie berühmt und später dann als wichtigster Akteur in den Zurück in die Zukunft-Filmen.Die DeLoran Motor Company hatte sich damals schon auf die Fahnen geschrieben, ein besonders "ethisches" Auto bauen. Dieses sollte nachhaltig und langlebig sein. Das dürfte auch bei der nun geplanten Wiederbelebung der Marke eine wichtige Rolle spielen. Mehr werden wir jetzt also Ende Mai erfahren.