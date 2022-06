Sanktionen, knallhart: Euro Truck Simulator 2 streicht Russland-DLC

Der Euro Truck Simulator 2 ist eine Art Kuriosum: Das Open-World-Spiel ist zwar "nur" eine LKW-Simulation, bei der man stundenlang einen Truck fährt, genießt aber enorme Popularität. Für Fans des Spiels gibt es nun eine Enttäuschung, denn die nächste Erweiterung wird gestrichen.

Seit rund zehn Jahren können virtuelle Trucker sich hinter das Steuer des Euro Truck Simulator 2 setzen. Und während sie nicht genug von der Simulation bekommen können, schütteln andere den Kopf und verstehen nicht, was so faszinierend ist, Waren von A nach B mit dem Lastwagen zu fahren. Wir versuchen uns an dieser Stelle am besten nicht an einer Erklärung, sondern überlassen das gerne den Hobby-Truckern in den Kommentaren.Doch ein Spiel, bei dem man auf den europäischen Straßen herumfährt, kann nicht politische Realitäten von heute ausklammern. Und die wohl Schwerwiegendste heißt Ukraine-Krieg. Das hat für die Macher des Euro Truck Simulator 2 auch konkrete Folgen: Denn Entwickler SCS Software hat per Blogbeitrag nun bekannt gegeben (via Rock, Paper, Shotgun ), dass man sich entschieden hat, die nächste Erweiterung nicht zu veröffentlichen.Denn die "Heart of Russia" genannte Erweiterung sollte die Trucker ursprünglich nach Russland führen, SCS Software will aber sicherstellen, dass ein Inhalt für das Spiel "in keiner Weise als Unterstützung oder Duldung der Aggression wahrgenommen wird."In einem Blogbeitrag schreiben die Entwickler: "Bei der Entwicklung unserer Spiele versuchen wir, so unpolitisch wie möglich zu sein, um das globale Spielerpublikum von den alltäglichen Kontroversen abzuschirmen. Uns gefällt der Gedanke, dass unsere gemeinsame Leidenschaft für eine Lastwagensimulation es den Menschen ermöglicht, sich zu vernetzen, einem Nachbarland in Frieden einen virtuellen Besuch abzustatten und ein gemeinsames Hobby zu genießen, anstatt sich durch etwas Trennendes voneinander abgrenzen zu lassen."Gleichzeitig könne man aber im Fall des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, so das tschechische Studio: "Da unser DLC, Heart of Russia, Russland direkt betrifft und so viele Menschen leiden, haben wir uns entschieden, ihn nicht zu veröffentlichen, damit er nicht als Unterstützung oder Duldung der Aggression wahrgenommen wird."Heart of Russia wird zwar auf absehbare Zeit nicht veröffentlicht, irgendwann einmal könnte man die Inhalte aber dennoch bereitstellen: "Wir sind der festen Überzeugung, dass es für das stolze ukrainische Volk Hoffnung gibt, dass es sich durchsetzt und das Leiden für alle ein Ende hat. Ungerechtigkeit kann und darf nicht siegen. Und wenn die Zeit für den Wiederaufbau und die Heilung der Ukraine gekommen ist, dann werden wir uns bemühen, einen Weg zu finden, wie unser Heart of Russia DLC in diesem Heilungsprozess für alle eine Rolle spielen kann."