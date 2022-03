Halo-TV-Serie ist der erfolgreichste Serienstart auf Paramount+

Seit letzter Woche ist die Odyssee der Serien-Umsetzung des Microsoft-Shooters Halo zu Ende, die TV-Serie ist endlich im Fernsehen oder besser gesagt Streaming zu sehen. In den USA ist das auf Paramount+ der Fall und das TV-Debüt des Master Chief war auch ein voller Erfolg.

Halo stürmt an die interne Spitze

Die "große" Halo-Serie mit Master Chief in der Hauptrolle war fast ein Jahrzehnt lang in Arbeit, ursprünglich war Hollywood-Größe Steven Spielberg dafür hauptverantwortlich. Das Projekt stand mehrfach auf der Kippe und viele dachten nicht mehr daran, dass es je das Licht der Bildschirme sehen wird.Doch seit letzter Woche ist das tatsächlich der Fall, die erste Episode feierte in den USA auf Paramount+ ihre Premiere (hierzulande ist sie via Sky zu sehen). Die Meinungen der Kritiker und auch Fans zur Qualität der Serie gehen zwar auseinander, doch die Quantität (der Zuschauer) hat die Serie auf ihrer Seite. Denn wie das Hollywood-Fachmedium Deadline berichtet, war der Serienauftakt der erfolgreichste in der Geschichte der noch relativ jungen Streaming-Plattform von Paramount.Konkrete Zahlen zu den Zuschauern nannte Paramount+ zwar nicht, was ist aber alles andere ungewöhnlich für einen Streaming-Dienst ist. Einige vermuten, dass die Zahl die Marke von 4,9 Millionen übertroffen hat, denn das ist die bestätigte Zahl der bisherigen Nummer 1, der Westernserie 1883.Konkrete Zahlen nannte der Streaming-Dienst also nicht, Tanya Giles, Chief Programming Officer von Paramount+, kommentierte die Angelegenheit aber euphorisch: "Halo als Streaming-Serie zum Leben zu erwecken, war eine der lohnendsten Aufgaben für Paramount+ bis heute und wir könnten nicht begeisterter sein über die massive Reaktion der Fans auf das Seriendebüt. Zusammen mit unseren phänomenalen Partnern bei Showtime, 343 Industries und Amblin Television können wir es kaum erwarten, dass die Fans mehr aus diesem unglaublichen Universum erleben."