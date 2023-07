Modder bringen nie zuvor gesehene Karten und mehr in Halo zurück

Die frühen Epochen der Halo-Entwicklung bergen noch so manches Geheimnis. Jetzt hat ein Team aus Moddern ganz tief im Code gegraben und Waffen, Feinde, Karten, Sounds und Fahrzeuge zutage gefördert, die Spieler so noch nie zu Gesicht bekommen haben.

Fund für Halo Fans: Geheimnisse aus den frühen Tagen der Entwicklung

Zusammenfassung Team von Moddern entdeckt in Halo-Code bisher unentdeckte Schätze

Unzählige neue Umgebungen, Karten, Gegenstände und Gegner im alten Code zu finden

Bsp: Neue Map Underground entwickelt mithilfe von Texturen & Gearbox Software

Community kann bald mit Schätzen aus Halo-Entwicklung spielen

Am 14. Juli weiterer Blogpost mit Links zu GitHub & Steam Workshop

In Halo sind die Relikte einer außerirdischen Zivilisation von Ingenieuren überall, als Spieler beginnt man, die Geheimnisse um diese antiken Baumeister zu lüften. Wie jetzt Rockpapershotgun schreibt, hatte sich das Modder-Team Digsite mithilfe des Entwicklers 343 Industries vor Jahren daran gemacht, im Code aus den Anfangstagen von Halo nach bisher unentdeckten Schätzen zu graben. "Aus den Tiefen der 343-Gewölbe und den Archiven von Marcus Lehto bringen wir lange verschollene Artefakte aus einer älteren Ära", heißt es im Post des Halo-Community-Teams, der am Wochenende veröffentlicht wurde.Wie das Team von Digsite beschreibt, habe man sich bei seiner Arbeit zunächst darauf fokussiert, Milestone-Builds von Halo PC aufzuspüren und zu durchsuchen, da diese Material enthalten, das es nie in die Verkaufsversion geschafft hat. "Von besonderem Interesse für uns waren Design-/Produktionsdokumente, Feedback-Notizen von Bungie, Tags, zusammengestellte Karten und Quelldaten für bisher nicht gesehene Multiplayer-Karten", so die Modder.Gerade im Bereich der Karten konnte man auf diesem Weg unzählige neue Umgebungen finden, die in verschiedenen Stadien der Entwicklung waren. Eine Map, schlicht Indoor genannt, war von Gearbox Software in seinen Grundzügen gestaltet worden. Die Modder brachten nicht genutzte Texturen mit dieser Vorlage zusammen, um die neue Map Underground zu entwickeln. "Ich wollte mit dieser Karte zeigen, was die Community nur mit ein paar zusätzlichen Texturen anstellen kann", so Digsite-Mitglied Ludus.Das ist aber nur eines von unzähligen Beispielen für Karten, Gegenstände und Gegner, die das Team in dem sehr ausführlichen Blogpost vorstellen konnte. Bis die Community selbst mit den Schätzen aus der Halo-Entwicklung spielen kann, sollte es nicht mehr allzu lange dauern. Am 14. Juli soll ein weiterer Blogpost folgen, bei dem man dann auch Links zu GitHub und dem Steam Workshop teilen wird.