Halo - Zweiter Trailer stimmt auf den Start der Sci-Fi-Serie ein

In wenigen Tagen startet beim Streaming-Dienst Paramount+ die Videospieladaption Halo , für welche dann Pablo Schreiber in die Rolle des legendären Master Chief schlüpft. Hierzulande wird die Serie zeitgleich bei Sky gezeigt. Bevor es losgeht, gibt es jetzt einen neuen Trailer mit reichlich Drama und jeder Menge Action.Halo basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe und thematisiert den Kampf der Menschen gegen die außerirdischen Covenant im 26. Jahrhundert. Als stärkste Waffe und vielleicht auch letzte Hoffnung der Menschheit gilt für viele Officer John-117 aka Master Chief, ein genetisch veränderter Elitesoldat und letzter Überlebender des Spartan-II-Programms. Doch wie sich zeigt, kann selbst der Master Chief die Menschen nicht allein retten.Staffel 1 von Halo startet am 26. März 2022 bei Paramount+. In Deutschland gibt es die Serie ab diesem Datum dann bei Sky zu sehen. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt, sodass die Reise des Master Chief wohl kein zu frühes Ende finden dürfte.