Zu viele Probleme: VW.OS "die größte Baustelle" bei Volkswagen

Lange Zeit war es ruhig geworden um Software-Probleme bei Volkswagen. Jetzt gibt es einen neuen Insider-Bericht, der erahnen lässt, dass immer noch viel im Argen ist. Es fängt mit der Software selbst an und geht bis zu Problemen mit internem Konkurrenzkampf.

Großer Druck bei den Beschäftigten

Das geht aus einem neuen Bericht des Handelsblatts hervor . Dem Handelsblatt liegen demnach eine Reihe von Details aus der aktuellen Entwicklungsphase bei Cariad vor. Cariad ist die Automotive-Software-Tochter im Volkswagen-Konzern - dort wird die neue Software für den gesamten Konzern gemeinsam, also auch für Porsche, Audi und VW erarbeitet. Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte die neue Softwareeinheit Cariad auch deshalb zur Chefsache gemacht. Jetzt strauchelt er ausgerechnet an dieser Zusammenführung, kritisieren die Medien.Ein Insider hat sich mit den Worten "die Entwicklung ist die größte Baustelle und damit eine Riesenbombe bei Volkswagen" dem Handelsblatt anvertraut. Einzelheiten zu den Problemen bei der Software selbst wurden nicht verraten, dafür aber, dass das ganze drumherum zu einem großen - neuen - Problem geworden sei. So heißt es, dass die Entwickler dem Projekt reihenweise den Rücken zukehren und sich bei anderen Arbeitgeber bewerben. Zudem sei man bei Cariad auch schon so noch immer personell unterbesetzt.Das Arbeitsklima soll dabei ein großer Knackpunkt sein - interne soll ein großer Konkurrenzkampf laufen und "der Zusammenhalt unter den rund 5.000 Beschäftigten gestalte sich schwierig". Wie es jetzt vom Manager Magazin dazu heißt, hängt man dort mit der Entwicklung noch weit hinterher, sodass die Zeitpläne für die Prestige-Projekte wie Trinity und Artemis wackeln. Das sei direkt auf das Softwarechaos zurückzuführen.