Windows 10 21H2 geht in die breite Verteilung, Update jetzt für jeden

Aktueller Stand: 15. April 2022 (PT)

Windows 10, Version 21H2 ist für die breite Verteilung vorgesehen. Wie immer empfehlen wir Ihnen, Ihre Geräte so bald wie möglich auf die neueste Version von Windows 10 zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie von den neuesten Funktionen und dem erweiterten Schutz vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen profitieren können. Weitere Einzelheiten finden Sie unter " So erhalten Sie das Windows 10 November 2021 Update ".Wenn Sie Windows 10 verwenden und auf Windows 11 umsteigen möchten, können Sie mit der App PC Health Check oder den technischen Daten, Funktionen und Computeranforderungen von Windows 11 überprüfen, ob Ihr Gerät für das Upgrade geeignet ist. Beachten Sie, dass Sie außerdem Windows 10, Version 2004 oder höher, verwenden, keine Schutzmaßnahmen auf Ihr Gerät angewendet haben und über ein Microsoft-Konto (MSA) verfügen müssen, wenn Sie die Home Edition verwenden.Weitere Informationen zum Windows 11-Upgrade finden Sie in unserem Video Windows 11 Upgrade Experience