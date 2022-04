Windows 11 lässt App-Icons im System-Tray bald ganz ausblenden

Bei manchen kleinen Einstellungsoptionen fragt man sich, warum Microsoft eine solche Funktion nicht schon seit Jahrzehnten anbietet. Die jetzt für Windows 11 22H2 vorgesehene Möglichkeit, alle Icons im System-Tray auszublenden, ist eine solche Option.

Eine kleine aber feine Neuerung im nächsten großen Update von Windows 11 ist uns bisher entgangen. Laut Neowin stellte man bei einem genaueren Blick auf die jüngsten Vorabversionen der kommenden Ausgabe 22H2 fest, dass Microsoft den Nutzern mehr Freiheit im Umgang mit den Symbolen von Anwendungen und Systemfunktionen im System-Tray einräumen will.In Windows 10 und 11 ist es bisher möglich, App-Icons im Tray anzeigen oder ausblenden zu lassen. Wer will, kann auf Wunsch bestimmte Apps aus diesem Bereich entfernen oder eben dafür sorgen, dass alle Icons angezeigt werden. Alternativ kann man bestimmen, welche Icons hinter dem "Overflow"-Button versteckt werden und welche immer zu sehen sein sollen.Mit Windows 11 22H2 führt man jetzt eine dritte Option ein: wer will, kann nicht nur alle Icons abschalten, sondern obendrein auch noch das Overflow-Menü entfernen. Auf diese Weise werden dann gar keine zusätzlichen Icons mehr in dem Bereich angezeigt und die Overflow-Schaltfläche verschwindet. Die entsprechenden Einstellungen finden sich in den Personalisierungs-Optionen für die Taskbar, wo man "Symbolmenü verstecken" anschalten kann, um alle Apps aus dem Tray-Bereich zu entfernen.Wann die neue Funktion zum vollständigen Verstecken aller Nicht-System-Symbole im Tray-Bereich eingeführt wurde, ist nicht ganz klar. Sie wurde bisher nicht von Microsoft erwähnt, ist aber in der bisher letzten finalen Ausgabe von Windows 11 noch nicht enthalten. Im Grunde sorgt das Feature dafür, dass sich einige Nutzer Seelenfrieden verschaffen können, die die Anzeige von Tray-Symbolen ihrer Anwendungen für überflüssig und optisch störend halten könnten.