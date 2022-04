Kuriose Szene: Polizei hält autonomes Auto an, das begeht 'Fahrerflucht'

Selbstfahrende Autos sind schon seit Jahren in Entwicklung und an einigen Orten sind sie bereits testweise im Einsatz. Zentral ist hier u. a. das IT-Mekka San Francisco. Die autonomen Autos funktionieren bereits gut, doch die Interaktion mit ihnen noch nicht - wie folgender Vorfall zeigt.

Polizei trifft...ja, wen eigentlich?

Es geht voran: So kann man die Arbeiten an selbstfahrenden Autos sicherlich zusammenfassen. Denn aktuell sind autonom agierende Fahrzeuge keine Science-Fiction mehr, mittlerweile sind auch schon Autos unterwegs, die ohne Menschen an Bord auskommen. Dazu zählt auch Cruise: Die Tochter des US-Autobauers General Motors bietet seit Februar in San Francisco Fahrten in fahrerlosen Taxis an.Bisher lief alles auch weitgehend ohne besondere Probleme. Zumindest bis jetzt. Denn Anfang April ereignete sich ein Vorfall, den man als ungewöhnlich bezeichnen kann und muss. Diesen hat Seth Weintraub, Publisher von Seiten wie 9to5Mac, 9to5Google und Electrek, zwar nicht selbst auf Video eingefangen, er hat ihn aber am Wochenende auf Twitter veröffentlicht und ihn dadurch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.Im Video kann man ein Cruise-Taxi sehen, das aufgrund Kameras und Sensoren auf dem Dach auch einfach als selbstfahrendes Fahrzeug erkennbar ist, das von einer Polizeistreife aufgehalten wird. Doch die Situation verwirrte offenbar beide Seiten. Denn das Auto blieb zunächst stehen und wurde von einem Beamten begutachtet. Dieser drehte sich um, ging zum Streifenwagen zurück und diese Gelegenheit nutze das selbstfahrende Auto zur "Fahrerflucht".Es fuhr 50 oder 100 Meter weiter und blieb am anderen Ende der Kreuzung stehen. Die "Verfolgungsjagd" der Polizei fiel entsprechend kurz aus. Die Beamten waren auch in weiterer Folge eher verwirrt als aufgeregt und wussten nicht so ganz, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Es ist unklar, warum die Polizei das Fahrzeug anhielt, aber es scheint, dass das Auto seine Frontlichter nicht eingeschaltet hatte.Wenig später meldete sich Cruise zu diesem Vorfall und erklärte auf Twitter, dass das ein vorgesehenes Verhalten sei: "Unser AV (autonomes Fahrzeug) wich dem Polizeifahrzeug aus und hielt dann an der nächstgelegenen sicheren Stelle für die Verkehrskontrolle an, wie vorgesehen. Ein Beamter kontaktierte das Cruise-Personal und es wurde keine Vorladung ausgesprochen."Cruise weiter: "Wir arbeiten eng mit dem San Francisco Police Department zusammen, um zu klären, wie man mit unseren Fahrzeugen umgehen sollte, und haben auch eine spezielle Telefonnummer, die sie in solchen Situationen anrufen können."