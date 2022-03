Ukraine-Krieg: Media Markt & Saturn werfen DJI-Drohnen aus Sortiment

Der Ukraine-Krieg hat enorme Auswirkungen auf die Wirtschaftswelt, vor allem aufgrund der Sanktionen gegen Russland. Unternehmen, die mit dem Putin-Regime Geschäfte machen, kommen auf eine schwarze Liste, und oft werden die Firmen von sich aus tätig. So wie im Fall DJI.

DJI dementiert

Denn dem chinesischen Drohnenhersteller wird vorgeworfen, dem Regime von Wladimir Putin Drohnen zu liefern. Mehr als das: Diese werden angeblich vom russischen Militär aktiv im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Die Angelegenheit ist Ende vergangener Woche hochgekocht: DJI wurde via Twitter vorgeworfen, Positionsdaten an das russische Militär zu leaken. Diesen Vorwurf hat der ukrainische Digitalminister Mykhailo Fedorov bereits zuvor erhoben, er schrieb, dass die russischen Militärs "DJI-Produkte verwenden, um ihre Rakete zu steuern". MediaMarkt wurde am vergangenen Freitag von einem Nutzer auf den Verkauf von DJI-Produkten angesprochen. Und der deutsche Elektronik-Handelsriese reagierte auch und teilte mit : "In den letzten Tagen haben sich die Informationen aus verschiedenen Quellen verdichtet, dass die russische Armee Produkte und Daten des chinesischen Drohnenherstellers DJI für militärische Aktivitäten in der Ukraine nutzt.MediaMarkt weiter: "Als verantwortungsbewusstes Unternehmen haben wir sofort gehandelt und den Hersteller bis auf Weiteres konzernweit aus unserem Sortiment genommen. Weitere Hinweise und Entwicklungen werden wir genau prüfen."DJI hat die Vorwürfe bereits Mitte März gegenüber Fedorov dementiert, nun wies man diese auch gegenüber MediaMarkt scharf zurück : "Die Anschuldigungen gegen DJI sind völlig falsch. DJI fördert zivile Drohnenanwendungen, die der Gesellschaft nutzen. Wir unterstützen KEINEN Einsatz, der dem Leben, den Rechten und den Interessen von Menschen schadet. Feuerwehrleute, Rettungsteams und andere Behörden nutzen unsere Produkte, um Leben zu retten."