DJI Air 2S - Videodrohne mit verbessertem Sensor im Test

DJI bringt mit der Air 2S eine neue Drohne auf den Markt, die sich am kompakten Formfaktor ihres Vorgängermodells orientiert, mit einem größeren Sensor nun allerdings eine deutlich bessere Foto- und Videoqualität ermöglicht. Es gibt es aber noch weitere Un­ter­schie­de zur Mavic Air 2, wie unser Kollege Johannes Knapp in seinem Unboxing und Test zeigt.Vergleicht man die DJI Air 2S mit der erst rund einem Jahr alten Mavic Air 2, fallen rein äußerlich nur geringe Unterschiede auf. Beide Drohnen sind zudem nahezu gleich groß, jedoch ist das neue Modell rund 25 Gramm schwerer. In der getesteten Fly-More-Combo sind zusätzlich zum Basispaket unter anderem noch eine Tragetasche, ein Mehrfach-Ladeadapter und Filter enthalten.Die DJI Air 2S bietet natürlich die bekannten Funktionen zur Steuerung der Drohne. Allerdings hat DJI die Sicherheitsfeatures, die Rückkehrfunktion und zudem die Reichweite der Fernbedienung verbessert. Außerdem ist die Geschwindigkeit beim Steigen und Ab­sin­ken nun höher. Die maximale Flugzeit beträgt 31 Minuten.Die größten Änderungen lassen sich bei der Kamera der DJI Air 2S finden, die nun über einen 1 Zoll großen Sensor verfügt und so bessere Aufnahmen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Während Fotos mit einer Auflösung von 20 Megapixeln auf der Speicherkarte landen, sind Videos maximal mit 5,4K (5472 x 3078 Pixel) möglich. Zudem stehen D-Log sowie HLG als Farbprofile zur Verfügung.