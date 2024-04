Media Markt und Saturn liefern Technik jetzt per Uber in 90 Minuten

Media Markt und Saturn haben im Kampf gegen die großen "Onliner" einen Pakt mit dem "Fahrtenvermittler" Uber geschlossen. Damit will der Elektronikhändler nun in vielen deutschen Städten innerhalb von 90 Minuten Produkte aus seinen Filialen zum Kunden liefern.

Neue 'Sofort-Lieferung' per Uber in unter 1,5h

Wer in den letzten Wochen aufmerksam auf den Websites von MediaMarkt und Saturn unterwegs war, konnte teilweise bereits bei den Versandoptionen die "Sofort-Lieferung" auswählen. Mithilfe des in vielen Städten mit einer großen Zahl von Fahrzeugen vertretenen Taxi-Ersatzes Uber sollen Elektronikprodukte von Media Markt und Saturn innerhalb kürzester Zeit beim Kunden landen können.MediaMarktSaturn ließ in einer Pressemitteilung verlauten, dass man sich bei der Verfügbarkeit des Lieferdiensts mit Uber nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Filialen richtet. Innerhalb dieses Zeitrahmens soll es möglich sein, das gewünschte Produkt aus dem Online-Shop bei Verfügbarkeit in der nächstgelegenen Filiale für 4,99 Euro per Uber liefern zu lassen.Dafür sollen im Normalfall höchstens 90 Minuten benötigt werden. Das Gesamtgewicht der zu bestellenden Produkte darf maximal 23 Kilogramm betragen, die neue Waschmaschine bekommt man also auf diesem Weg nicht kurzfristig nach Hause geliefert. Auch was die Größen angeht, gibt es Grenzen: die maximalen Abmessungen werden mit 100 x 60 x 50 Zentimetern angegeben.Bei kleineren Produkten wollen die Partner auch dafür sorgen, dass die Lieferung gegebenenfalls per Fahrrad erfolgt, sofern entsprechende Fahrer verfügbar sind. Da man mit nur knapp 5 Euro Lieferkosten rechnet, dürfte dies den Service durchaus attraktiv machen. Ob damit die Kosten voll gedeckt sind, ist natürlich offen.Schon jetzt nennt das von MediaMarktSaturn veröffentlichte PDF knapp 200 Standorte der beiden Elektronikketten, an denen die Auslieferung mit Uber möglich sein soll. Dabei werden alle größeren Städte Deutschlands abgedeckt, vorausgesetzt ist natürlich die Verfügbarkeit von Uber. Bis Ende des Jahres wolle man den Service so ausbauen, dass er "deutschlandweit" angeboten werden kann, sodass dann auch ländliche Gebiete bedient werden sollen.