Update für Entwickler: Bugfix für Windows 10 2004 ADK-Tools

Microsoft hat für Entwickler, die Windows 10 in Version 2004 ADK verwenden, ein wichtiges Bugfix-Update zur Verfügung gestellt. Behoben wird damit unter anderem ein Problem, das dazu führen kann, dass kein neues virtuelles Anwendungspaket erstellt werden kann.

Update adressiert zwei Entwickler-Tools

In diesem Update behobene Probleme Microsoft Application Virtualization (App-V) Sequencer Tool:

Behebt ein Problem, bei dem die folgende Fehlermeldung angezeigt wird, wenn ein Benutzer versucht, ein neues virtuelles Anwendungspaket zu erstellen:



"Der Dienst AppVMon kann auf dem Computer '.' nicht gestartet werden."

Microsoft User Experience Virtualization (UE-V)-Vorlagengenerator:

Behebt ein Problem, bei dem die folgende Fehlermeldung angezeigt wird, wenn ein Benutzer versucht, eine neue Einstellungsstandortvorlage zu erstellen:



"Beim Ermitteln der Speicherorte für Anwendungseinstellungen ist ein Fehler aufgetreten."

Alle Fragen umfassend beantwortet

Details zu der neuen Aktualisierung wurden in der Knowledge Base unter KB5012894 zusammengefasst (via Deskmodder ). Es handelt sich dabei um ein Update für das Microsoft Application Virtualization (App-V) Sequencer Tool und für den Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) Template Generator. Beides gehört zum Windows Assessment and Deployment Kit (ADK).Microsoft bestätigt dabei ein Problem mit dem Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) für Windows 10, Version 2004. Dieses Problem tritt auf, wenn Windows bei aktiviertem sicheren Start der Signatur einer Datei nicht vertraut. Diese Datei wird sowohl vom App-V Sequencer Tool als auch vom UE-V Template Generator verwendet, daher adressiert das Update beide Tools.Windows kann laut dem Update-Hinweis aufgrund des Fehlers die digitale Signatur für Dateien nicht verifizieren. Durch eine kürzliche Hardware- oder Softwareänderung wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist oder bei der es sich um bösartige Software aus einer unbekannten Quelle handelt. Details dazu nennt Microsoft nicht. Das Update kann unter Windows 10, Version 2004 und späteren Versionen von Windows 10 verwendet werden, auf denen das Windows ADK für Windows 10, Version 2004 installiert ist.