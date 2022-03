Search Highlights: Auch Windows 10 wird eine neue Suche erhalten

Mit den so genannten Search Highlights versucht Microsoft die Suchfunktion von Windows 11 zu verbessern. Nun kündigen die Redmonder das neue Feature auch für das ältere Windows 10 an, das bereits jetzt im Release Preview-Kanal ausprobiert werden kann.

Ablenkung für Privatnutzer, nützlich für Geschäftskunden

In der Nacht auf Dienstag wurden Windows-Insider über ein neues Update im Release Preview Channel informiert, das Windows 10 auf Build 19044.1618 hochstuft. Neben diversen Verbesserungen und Bugfixes geht Microsoft im passenden Blog-Beitrag vorrangig auf die neue Ansicht innerhalb der Suche ein, die bereits vergangene Woche für Windows 11-Insider freigeschaltet wurde. Die Search Highlights beschreiben die Entwickler als "Fenster, um zu entdecken, was online, in der Welt und in deinem Unternehmen gerade angesagt ist". Microsoft plant das Suchfeld in der Taskleiste (und unter Windows-Taste + S) regelmäßig mit neuen Inhalten zu aktualisieren, zu denen auch lustige Illustrationen gehören sollen. Die Informationen sollen dazu beitragen, "mehr zu entdecken, in Verbindung zu bleiben und produktiv zu sein". Hierfür will man zudem auf interessante Momente des jeweiligen Tages hinweisen, zum Beispiel an Feier- oder Jahrestagen - sowohl weltweit als auch regional. Ebenso sollen Inhalte aus den Microsoft Rewards angezeigt werden.Ob Nutzer von Windows 10 und Windows 11 durch die neuen Search Highlights nicht eventuell von ihrem eigentlichen Vorhaben, Dateien oder Programme zu suchen, abgelenkt werden, bleibt abzuwarten. Praktisch erscheint die neue Funktion allerdings in Verbindung mit einem Arbeits- oder Schulkonto. Hier soll sie als "zentrale Anlaufstelle für die Dateien und Kontakte deiner Organisation über Microsoft Search" auftreten. Unter anderem werden Updates aus verbundenen Organisationen, Personenvorschläge und Co. angezeigt. Ein finaler Rollout der Search Highlights wird in Kürze erwartet.