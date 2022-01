Xbox Series S: Microsoft verlost Spezial-Edition zum 'Jahr des Tigers'

Zur Feier des chinesischen Neujahrs verlost Microsoft mehrere Exemplare einer speziellen Xbox Series S. An der Verlosung können nicht nur chinesische Spieler, sondern Fans auf der ganzen Welt teilnehmen. Insgesamt werden 15 Konsolen mit den dazugehörigen Controllern ausgeliefert.

Verlosung läuft noch bis zum 3. Februar

Die neue Limited Edition der Xbox Series S wurde in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Zeichner Bu2ma gestaltet. Da es sich beim kommenden Mondjahr um das 'Jahr des Tigers' handelt, sind sowohl auf der Konsole als auch auf dem Wireless Controller ein Tiger zu sehen. Während der Controller in roter Farbe gestaltet wurde, sind auf der Xbox Series S zusätzlich goldene Elemente wie Schriftzeichen zu sehen. Bei Rot und Gold handelt es sich um die traditionellen Glücksfarben des chinesischen Neujahrs. Das 'Jahr des Tigers' beginnt am 1. Februar 2022, endet am 21. Januar 2023 und wird dann vom 'Jahr des Hasen' abgelöst.Die Spezial-Edition der Microsoft-Konsole kann nicht käuflich erworben werden. Stattdessen haben Xbox-Fans die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss der von Xbox veröffentlichte Tweet geteilt werden. Hierfür haben Fans noch bis zum 3. Februar 2022 Zeit. Außerdem wird ein Mindestalter von 18 Jahren vorausgesetzt. Nach dem Ende des Teilnahme-Zeitraums werden 15 Gewinner ausgewählt und benachrichtigt. Die vollständigen Teilnahme-Bedingungen lassen sich auf dieser Seite finden.Seit dem Launch der Xbox Series X/S hat Microsoft bereits einige limitierte Konsolen-Editionen veröffentlicht. Neben einer speziellen Version im Halo Infinite-Design können Fans auch einen Controller zum 20. Jubiläum der Konsolen-Reihe erwerben. Es wäre denkbar, dass die Redmonder auch zum übernächsten Mondneujahr wieder eine neue Variante präsentieren.