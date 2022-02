Cyberpunk 2077: Next-Gen-Version für Xbox Series X/S & PS5 verfügbar

CD Projekt Red hat die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Das Update bringt Anpassungen für die neue Konsolengeneration mit sich und steht für die Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 bereit. Wer das Game noch nicht gekauft hat, kann eine Demo herunterladen.

Die heute bereitgestellte Aktualisierung trägt die Versionsnummer 1.5 und wurde für die neuen Konsolen von Microsoft und Sony optimiert. Schon vor dem Release hat der Publisher seinen Fans versprochen, dass das Game an die leistungsstärkere Hardware der Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 angepasst werden soll. Neben neuen Grafikeffekten soll es eine höhere Auflösung, verkürzte Ladezeiten sowie eine bessere Framerate geben. Obwohl Cyberpunk 2077 mit Hilfe der Abwärtskompatibilität auf den zwei Konsolen gespielt werden kann, wurden viele Features bislang nicht vollständig von der Software unterstützt.Zusätzlich zu den Optimierungen für die aktuellen Konsolen bringt das Update einige weitere Änderungen mit sich. So ist es nun möglich, weitere Merkmale des Charakters anzupassen und Apartments zu mieten. Außerdem wurden einige Bugs beseitigt. Der vollständige Changelog lässt sich auf dieser Seite finden.In einigen Regionen soll das 56 Gigabyte große Update bereits ausgeliefert werden. Im Microsoft Store wird angezeigt, dass das Spiel für die Xbox Series X/S optimiert ist. Wer die Aktualisierung noch nicht herunterladen kann, muss sich wohl noch etwas gedulden. In den nächsten Stunden dürfte die Next-Gen-Version jedoch allen Nutzern zur Verfügung stehen.Alle Xbox- und PlayStation-Besitzer, die das Spiel bisher nicht erworben haben, können eine kostenlose Demo-Version auf ihrer Konsole installieren. Hiermit haben die Spieler dann die Möglichkeit, Cyberpunk 2077 bis zu fünf Stunden lang auszuprobieren. Anschließend ist ein Upgrade auf die Vollversion erforderlich. Das Next-Gen-Update ist kostenlos, wenn der Spieler bereits die Xbox One- oder PlayStation 4-Version des Spiels gekauft hat.